Καμπανάκι για τον Έμπολα – Δέκα αφρικανικές χώρες σε κίνδυνο να πληγούν από την επιδημία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δέκα αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον Έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

«Έχουμε δέκα χώρες σε κίνδυνο» να πληγούν, είπε ο πρόεδρος της Africa CDC, Ζαν Κασεγιά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Αυτές οι χώρες είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια.

Σχεδόν 180 ύποπτοι θάνατοι στη ΛΔ του Κονγκό

Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία «εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αυτή η επιδημία, η 17η που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό «είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Κασεγιά.

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα, δήλωσε την Παρασκευή 22 Μαΐου, στο Reuters ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Αφρική, προειδοποιώντας ότι μόνον ένα κρούσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάδοση του ιού πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», τόνισε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Επομένως θα τους ενθάρρυνα πραγματικά όλους, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, μπορούμε να το θέσουμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο», σημείωσε. Επίσης πρόσθεσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκέντρωσε σχετικά λιγότερη παγκόσμια προσοχή σε σύγκριση με το ξέσπασμα αυτόν τον μήνα χανταϊού, εστία του οποίου εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με επιβαίνοντες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων.