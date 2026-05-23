Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα
- «Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
- Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη τον Απρίλιο – Τι συνέβη στην Ελλάδα
- Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
- Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ερυθρός Σταυρός αποτίσε το Σάββατο φόρο τιμής σε τρεις εθελοντές που έχασαν τη ζωή τους αφού προσβλήθηκαν από τον ιό Έμπολα κατά τη μετακίνηση πτωμάτων και συγκαταλέγονται στα πρώτα γνωστά θύματα της τελευταίας επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Το στέλεχος Έμπολα «Bundibugyo», για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, κηρύχθηκε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Οι τρεις εθελοντές πιστεύεται ότι μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διαχείρισης πτωμάτων στις 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής που δεν είχε σχέση με τον Έμπολα, ανέφερε σε δήλωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Τότε, η τελευταία επιδημία δεν είχε ακόμη εντοπιστεί, πρόσθεσε.
The @IFRC is deeply saddened by the deaths of three volunteers from the Democratic Republic of the Congo Red Cross (DRC) in Mongbwalu branch, Djugu Territory, Ituri Province.
We send our deepest condolences to their families, loved ones and colleagues.
Together with the DRC Red… pic.twitter.com/7EBAcEAIRK
— IFRC (@ifrc) May 23, 2026
Οι Ajiko Chandiru Viviane, Sezabo Katanabo και Alikana Udumusi Augustin, οι οποίοι εργάζονταν εθελοντικά στο παράρτημα του Mongbwalu στην επαρχία Ituri, στα βορειοανατολικά της χώρας, ανέφερε η IFRC. Πέθαναν στις 5, 15 και 16 Μαΐου αντίστοιχα.
Τα πτώματα των θυμάτων του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματικά μετά τον θάνατο, και οι μη ασφαλείς ταφές – όπου τα μέλη της οικογένειας χειρίζονται τις σορούς χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό – αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες μετάδοσης, κάτι που οι ομάδες της IFRC προσπαθούν να αποτρέψουν επιτόπου.
«Αυτοί οι εθελοντές έχασαν τη ζωή τους ενώ υπηρετούσαν τις κοινότητές τους με θάρρος και ανθρωπιά», ανέφερε η IFRC.
Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) πηγαίνουν επίσης από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα στην περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας στο Κονγκό.
- Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
- Εθνικός – Ολυμπιακός 9-20: Πάρτι από τις Ερυθρόλευκες και πρόκριση στους τελικούς
- Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;
- Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
- Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης εξέδωσε το Ισραήλ – Ετοιμάζει επιθέσεις βόρεια του ποταμού Λιτάνι
- Airbnb: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο για αδήλωτα εισοδήματα
- Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
- Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις