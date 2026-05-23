Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Ο Ερυθρός Σταυρός αποτίσε το Σάββατο φόρο τιμής σε τρεις εθελοντές που έχασαν τη ζωή τους αφού προσβλήθηκαν από τον ιό Έμπολα κατά τη μετακίνηση πτωμάτων και συγκαταλέγονται στα πρώτα γνωστά θύματα της τελευταίας επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το στέλεχος Έμπολα «Bundibugyo», για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, κηρύχθηκε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι τρεις εθελοντές πιστεύεται ότι μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διαχείρισης πτωμάτων στις 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής που δεν είχε σχέση με τον Έμπολα, ανέφερε σε δήλωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Τότε, η τελευταία επιδημία δεν είχε ακόμη εντοπιστεί, πρόσθεσε.

The @IFRC is deeply saddened by the deaths of three volunteers from the Democratic Republic of the Congo Red Cross (DRC) in Mongbwalu branch, Djugu Territory, Ituri Province. We send our deepest condolences to their families, loved ones and colleagues. Together with the DRC Red… pic.twitter.com/7EBAcEAIRK — IFRC (@ifrc) May 23, 2026

Οι Ajiko Chandiru Viviane, Sezabo Katanabo και Alikana Udumusi Augustin, οι οποίοι εργάζονταν εθελοντικά στο παράρτημα του Mongbwalu στην επαρχία Ituri, στα βορειοανατολικά της χώρας, ανέφερε η IFRC. Πέθαναν στις 5, 15 και 16 Μαΐου αντίστοιχα.

Τα πτώματα των θυμάτων του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματικά μετά τον θάνατο, και οι μη ασφαλείς ταφές – όπου τα μέλη της οικογένειας χειρίζονται τις σορούς χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό – αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες μετάδοσης, κάτι που οι ομάδες της IFRC προσπαθούν να αποτρέψουν επιτόπου.

«Αυτοί οι εθελοντές έχασαν τη ζωή τους ενώ υπηρετούσαν τις κοινότητές τους με θάρρος και ανθρωπιά», ανέφερε η IFRC.

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) πηγαίνουν επίσης από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα στην περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας στο Κονγκό.