newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 15:29

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ερυθρός Σταυρός αποτίσε το Σάββατο φόρο τιμής σε τρεις εθελοντές που έχασαν τη ζωή τους αφού προσβλήθηκαν από τον ιό Έμπολα κατά τη μετακίνηση πτωμάτων και συγκαταλέγονται στα πρώτα γνωστά θύματα της τελευταίας επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 

Το στέλεχος Έμπολα «Bundibugyo», για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, κηρύχθηκε την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Οι τρεις εθελοντές πιστεύεται ότι μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διαχείρισης πτωμάτων στις 27 Μαρτίου, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής που δεν είχε σχέση με τον Έμπολα, ανέφερε σε δήλωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Τότε, η τελευταία επιδημία δεν είχε ακόμη εντοπιστεί, πρόσθεσε. 

Οι Ajiko Chandiru Viviane, Sezabo Katanabo και Alikana Udumusi Augustin, οι οποίοι εργάζονταν εθελοντικά στο παράρτημα του Mongbwalu στην επαρχία Ituri, στα βορειοανατολικά της χώρας, ανέφερε η IFRC. Πέθαναν στις 5, 15 και 16 Μαΐου αντίστοιχα. 

Τα πτώματα των θυμάτων του Έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματικά μετά τον θάνατο, και οι μη ασφαλείς ταφές – όπου τα μέλη της οικογένειας χειρίζονται τις σορούς χωρίς τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό – αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες μετάδοσης, κάτι που οι ομάδες της IFRC προσπαθούν να αποτρέψουν επιτόπου. 

«Αυτοί οι εθελοντές έχασαν τη ζωή τους ενώ υπηρετούσαν τις κοινότητές τους με θάρρος και ανθρωπιά», ανέφερε η IFRC. 

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) πηγαίνουν επίσης από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα στην περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας στο Κονγκό. 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου απέτυχαν

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;
Relationsex 23.05.26

Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Match Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, κάποια στιγμή αργότερα φέτος, το Bumble θα παρουσιάσει έναν βοηθό γνωριμιών βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα «Bee»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σύνταξη
Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»
Αγριότητες 23.05.26

Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»

Σοβαρές καταγγελίες κατά των ισραηλινών δυνάμεων από μέλη του Global Sumud Flotilla - «Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο» - «Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη»

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Πατίνια: Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση τους από ανηλίκους – Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
Αναζητείται λύση 23.05.26

Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα

Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% - 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επείγοντα, επισημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Τι εντοπίστηκε 23.05.26

Σκληρός ποινικός ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό στο Μικρολίμανο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο τραυματίας ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες

Σύνταξη
ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Λιγότερα παιδιά και έφηβοι στην ΕΕ παρά την πληθυσμιακή αύξηση - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies