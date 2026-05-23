Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 23 Μαΐου 2026, 13:42

Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό μητρώο για τα επιδόματα – Θα καταγραφούν όλες οι παροχές αλλά και οι δικαιούχοι

Στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου για τα επιδόματα, προχωρά η κυβέρνηση με στόχο την καταγραφή και καλύτερη οργάνωση του συνόλου των κοινωνικών παροχών που δίδονται στους πολίτες. Πρόκειται για μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή απεικόνιση των επιδομάτων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η αναθεώρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, βάση των οποίων υλοποιούνται οι παροχές. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλά και η καλύτερη στόχευση των παροχών.

Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου προχωρεί άμεσα ενώ οι αλλαγές στα κριτήρια τοποθετούνται μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Κατακερματισμός στα επιδόματα

Το σημερινό σύστημα χορήγησης επιδομάτων χαρακτηρίζεται από σημαντικό κατακερματισμό. Διάφοροι φορείς της δημόσιας διοίκησης όπως οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες πρόνοιας και διαφορετικά υπουργεία – παρέχουν παροχές χωρίς να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων που να αποτυπώνει ποιοι λαμβάνουν, ποιες παροχές.

Το αποτέλεσμα αυτού είναι οι συχνές επικαλύψεις και οι δυσκολία ελέγχου. Η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου επιδομάτων στοχεύει ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Μέσα από τη συγκέντρωση των στοιχείων σε μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, το κράτος θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των παροχών που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη συστηματική καταγραφή των επιδομάτων, την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και τη διασταύρωση των στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα.

Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των επιδομάτων θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για μια μεγάλη γκάμα κοινωνικών παροχών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα επιδόματα παιδιού, τα επιδόματα στέγασης, οι παροχές ανεργίας, οι ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και τα βonθήματα που καταβάλλονται σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επιπλέον, θα καταγραφούν ειδικές παροχές που παρέχονται από προγράμματα κοινωνικής προστασίας ή τοπικούς φορείς. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη στόχευση της κοινωνικής πολιτικής. Μέσω της ανάλυσης των στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και να προσαρμόζουν τα κριτήρια των παροχών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, η ύπαρξη ενιαίου μητρώου θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών, περιορίζοντας περιπτώσεις καταχρήσεων ή διπλής καταβολής επιδομάτων.

Τα επιδόματα που θα ενταχθούν

Με την ενοποίηση των δεδομένων οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικές υπηρεσίες.. Αντίθετα, τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξέταση των αιτήσεων.

Παράλληλα, η χαρτογράφηση των επιδομάτων θα αποτελέσει τη βάση για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικών παροχών.

Ορισμένα από τα βασικά επιδόματα και παροχών στην Ελλάδα, που θα ενταχθούν στην σχετική διαδικασία χαρτογράφησης είναι:

-Οικογενειακά επιδόματα. Επίδομα Παιδιού (Α21 ).

-Επίδομα Γέννησης.

-Στεγαστικά επιδόματα.

-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου).

-Στεγαστική συνδρομή σε ευάλωτα νοικοκυριά.

-Προγράμματα επιδότησης στέγασης για νέους.

-Επιδόματα ανεργίας και εργασίας.

-Τακτικό επίδομα ανεργίας.

-Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της ανεργίας.

-Ειδικό εποχικό βοήθημα εργαζομένων.

-Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

-Προγράμματα επιδότησης εργασίας ή κατάρτισης.

-Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

-Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για ευάλωτες ομάδες.

-Επιδόματα αναπηρίας κλπ.

Πηγή: OT

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους – 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο
Τι έχει αλλάξει 23.05.26

Τα αναδρομικά αφορούν τους παλαιότερους που συνέχισαν να απασχολούνται έως και επτά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους

Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα 48ωρα υπό τη σκιά της νέας ευρωπαϊκής κρίσης
Δουλεύουμε έξι και επτά ημέρες την εβδομάδα, αμειβόμαστε με τους χειρότερους όρους της ηπείρου και ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο της γεωπολιτικής κρίσης

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

