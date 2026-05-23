Nτόρσεϊ για τον τελικό: «Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο… σπίτι μας»
Δείτε όσα ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στη συνέντευξη Τύπου του τελικού Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του τελικού του Euroleague Final Four 2026 που γίνεται στην Αθήνα, με τους Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν την κούπα το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00).
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ:
«Καλημέρα. Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό. Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή την στιγμή στο σπίτι μας, μπροστά στους οπαδούς μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι, έτοιμοι. Θα συγκεντρωθούμε πνευματικά σήμερα και αύριο».
Για το πώς διαφέρει η προετοιμασία από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία: «Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Παίζουμε αντίπαλοι πολλά χρόνια. Ξέρουμε τακτικά τι θα κάνουμε. Είναι οι μικρές αλλαγές μέσα στον αγώνα. Θα έχουν σερί γιατί είναι σπουδαία ομάδα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε κατά τη διάρκεια του ματς».
