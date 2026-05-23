Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 23 Μαΐου 2026, 11:15

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Ο Ράφα Μπενίτεθ από το βράδυ της Παρασκευής (22/5) αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Η εικόνα του τριφυλλιού τους τελευταίους 8 μήνες δεν άφησε ικανοποιημένη τη διοίκηση, η οποία δεν θέλησε να στηρίξει το «χτίσιμο» της ομάδας στον Ισπανό τεχνικό.

Έτσι ο Παναθηναϊκός, για να απαλλαχθεί από τις υπηρεσίες του Μπενίτεθ  αναγκάστηκε να του καταβάλει ένα ποσό της τάξεως των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση του διαδόχου του.

Όσο υπερβολικό όμως και αν φαίνεται, δεν είναι το υψηλότερο που έχει πάρει ο Ισπανός τεχνικός ως αποζημίωση από τις ομάδες που έχει απολυθεί, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει από αποζημιώσεις ο Μπενίτεθ:

Έβερτον: 12 εκατομμύρια
Ρεάλ Μαδρίτης: 10 εκατομμύρια
Ίντερ: 7,5 εκατομμύρια
Θέλτα: 7 εκατομμύρια
Παναθηναϊκός: 5,5 εκατομμύρια
Λίβερπουλ: 4,5 εκατομμύρια
Σύνολο: 46,5 εκατομμύρια 

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Νικόλαος Κώτσης
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Euroleague 23.05.26

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»
Euroleague 23.05.26

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four
Euroleague 23.05.26

Στον τελικό της Euroleague ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να φτάσει σε συμμετοχές Final Four τον Κώστα Σλούκα, ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

On Field 23.05.26

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

