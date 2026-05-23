Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα τεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας (21:00) με φόντο την κορυφή της Ευρώπης, με τη βασίλισσα να έχει ένα σωρό προβλήματα να λύσει και να μην έχει καν ψηλό, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που φαίνεται να έχει υποστεί στον ημιτελικό με τη Βαλένθια ο Ουσμάν Γκαρούμπα.
Ο Ισπανός φόργουορντ/σέντερ παραπάτησε στην προσπάθειά του και σωριάστηκε άμεσα στο έδαφος. Όταν πήγε να σηκωθεί έδειξε πως δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον βοήθησαν να πάει μέχρι τον πάγκο, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παίξει στον τελικό και πως θα κάνει εξετάσεις, επειδή υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά.
Το βίντεο με τον Γκαρούμπα
Το «T-Center» είναι ένα γήπεδο που έχει glass floor, το μοναδικό στην Ευρώπη και τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκληθεί τρεις πολύ σοβαροί τραυματισμοί σε ψηλούς. Από τον Ματίας Λεσόρ, στον Μουσταφά Φαλ και τον Ουσμάν Γκαρούμπα, στο ΟΑΚΑ έχει δημιουργηθεί μια «κατάρα» και ο παίκτης της Ρεάλ είναι το τελευταίο «θύμα», με την ελπίδα να μην έχει κάτι τόσο σοβαρό όσο οι προηγούμενοι δύο.
Ο Ματίας Λεσόρ είχε αποχωρήσει με ζημιά και έμεινε εκτός μέχρι φέτος ουσιαστικά, λόγω και της υποτροπής που είχε υποστεί, μετά από το κάταγμα περόνης και το πρόβλημα στον αστράγαλο που αποκόμισε, ενώ πέρσι το καλοκαίρι, ο Φαλ του Ολυμπιακού είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αχίλλειο και χρειάστηκε κι αυτός να μείνει εκτός περίπου 10 μήνες και να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να επανέλθει.
Τελευταίος χρονικά, είναι ο Γκαρούμπα, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις όχι για να δει αν θα παίξει στον τελικό (δεδομένα είναι εκτός), αλλά για να μην έχει υποστεί κάποιο πολύ σοβαρό τραυματισμό, ανάλογο με εκείνον του Μουσταφά Φαλ, στο ίδιο γήπεδο μάλιστα με τον Γάλλο σέντερ.
