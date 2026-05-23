Πρώτος τελικός Ευρωλίγκας για τον Σκαριόλο – Ο Γιουλ θα φτάσει τον Σλούκα σε συμμετοχές στα Final Four

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι λοιπόν ο τελικός του φετινού Final Four που διεξάγεται στη χώρα μας και το Telecom Center Athens, με τη Βασίλισσα να διαλύει με 105-90 την πρωτάρα Βαλένθια και να κλείνει ραντεβού με τους ερυθρόλευκους.

Ο Σέρχιο Γιουλ θα βρεθεί για όγδοη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, ενώ αν αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πιάσει στη δεύτερη θέση των παικτών με τα περισσότερα ματς σε Final Four, τον Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει αγωνιστεί σε 22 παιχνίδια, με τον Ισπανό θρύλο να έχει παίξει σε 21 και θα έχει την ευκαιρία να πιάσει τον Έλληνα άσο την ερχόμενη Κυριακή (24/5).

Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των Final Four

Βίκτορ Χριάπα (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): 12 Final Four – 23 ματς

Κώστας Σλούκας (Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός): 11 Final Four – 22 ματς

Σέρχιο Γιούλ (Ρεάλ Μαδρίτης): 11 Final Four – 21 ματς

Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα): 10 Final Four – 17 ματς

Κάιλ Χάινς (Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο): 9 Final Four – 18 ματς

Θοδωρής Παπαλουκάς (Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας): 9 Final Four – 18 ματς

Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης): 9 Final Four – 18 ματς

Ρούντι Φερνάντεθ (Ρεάλ Μαδρίτης): 9 Final Four – 18 ματς

Τζέι Αρ Γκόλντεν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): 8 Final Four – 16 ματς

Αντρέι Βοροντσέβιτς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): 8 Final Four – 15 ματς

Πρώτος τελικός για τον Σκαριόλο στην Euroleague

Παρά τις πολλές επιτυχίες στην καριέρα του που αριθμεί αρκετές κατακτήσεις τροπαίων, ο τελικός της Κυριακής (24/5) κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι ο πρώτος για τον Σέρτζιο Σκαριόλο σε επίπεδο Ευρωλίγκας.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ προκρίθηκε για 22η φορά στην ιστορία της σε Final Four και θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της κόντρα στον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό.

Αν και ο 65χρονος τεχνικός έχει πλούσια καριέρα, δεν είχε καταφέρει ποτέ να βρεθεί σε τελικό της Euroleague και το βράδυ της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία.