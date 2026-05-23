e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές έως τις 29 Μαΐου – Ποσά και δικαιούχοι

Συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 2,48 δισ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους κατά το διάστημα από 25 έως 29 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Οι καταβολές αφορούν κυρίως κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης, αλλά και επιστροφές εισφορών και εφάπαξ ενισχύσεις.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 26 Μαΐου θα καταβληθούν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2026.

Στις 28 Μαΐου θα ακολουθήσει νέα πληρωμή ύψους 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους, επίσης για συντάξεις Ιουνίου.

Στις 29 Μαΐου θα δοθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021.

Παράλληλα, από 25 έως 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Την ίδια ημέρα, στις 29 Μαΐου, προβλέπεται και η καταβολή 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Ειδικότερα:

15.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ αφορούν 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Επιπλέον, 400.000 ευρώ θα διατεθούν σε 60 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: OT