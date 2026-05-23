Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη ανήρτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

Παράλληλα, τονίζει ότι «χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που ‘έπεσαν’ εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας».

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης

Στις 23 Μαΐου 2006, έξι τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο με κατεύθυνση την Κρήτη.

Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας για να τα αναχαιτίσουν. Τα ελληνικά μαχητικά προσέγγισαν τα τουρκικά αεροσκάφη με σκοπό την αναγνώριση και την εικονική αναχαίτιση, λόγω παραβίασης του FIR Αθηνών.

Κατά την εξέλιξη της εμπλοκής, ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης πλησίασε μία τριάδα τουρκικών αεροσκαφών. Ένας Τούρκος πιλότος προέβη σε επικίνδυνους χειρισμούς, οι οποίοι οδήγησαν σε αερομαχία πάνω από το Αιγαίο και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο αεροσκαφών.

Και τα δύο μαχητικά κατέπεσαν στη θάλασσα. Ο Τούρκος πιλότος διασώθηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλοιο, ενώ το αεροσκάφος του σμηναγού Ηλιάκη δεν εντοπίστηκε άμεσα.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή τεσσάρων πλοίων, μεταξύ των οποίων μια φρεγάτα, δύο κανονιοφόροι και ένα υδρογραφικό σκάφος, για τον εντοπισμό του ελληνικού αεροσκάφους και του πιλότου.

Το απόγευμα, η φρεγάτα «Λήμνος» εντόπισε τη σορό του σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη στη θάλασσα.