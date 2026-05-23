Μπαρτζώκας: «Βλέπω στην ομάδα την ίδια δίψα με το 2013»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague (24/5, 21:00) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του σπουδαίου ραντεβού στο T-Center.

Ο Έλληνας προπονητής «απάντησε» στο σχόλιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά τον ημιτελικό, ότι ο προπονητής του θα κοιμηθεί καλά το βράδυ, αλλά και στο πόσο διαφορετικός είναι συγκριτικά με το 2013 που κατέκτησε το τρόπαιο με τον Ολυμπιακό, απέναντι στη Ρεάλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Σαν πρώτο σχόλιο ο κόουτς Μπαρτζώκας ανέφερε: «Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι η ευκαιρία να παίζεις τελικό, ειδικά απέναντι σε μία ομάδα, όπως η Ρεάλ. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζαμε να είμαστε εδώ, όπως και η Ρεάλ. Είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι».

Για το κενό της Ρεάλ στο «5» σε αντίθεση με τη γεμάτη frontline του Ολυμπιακού: «Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Η Ρεάλ δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτης. Στο μπάσκετ δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο παράγοντας του αγώνα. Ο Σέρτζιο θα βρει έναν τρόπο να καλύψει το πρόβλημα. Είναι αρκετά έξυπνος και έμπειρος. Δεν περιμένουμε εύκολο παιχνίδι. Δεν περιμένεις από εμένα να πω ότι είμαστε το φαβορί. Έχουμε αυτοπεποίθηση, όπως και η Ρεάλ».

Για το σχόλιο του Ντόρσεϊ ότι θα κοιμηθεί καλά το βράδυ (μετά τον ημιτελικό): Ναι κοιμήθηκα ήρεμος. Περίπου 6.5 ώρες.

Για τους δύο διαφορετικούς ημιτελικούς: «Δεν ξέρεις ποτέ ένα παιχνίδι στο μπάσκετ, πώς μπορεί να εξελιχθεί. Όλοι οι αναλυτές εσείς λέγατε ότι παίζει η καλύτερη επίθεση εναντίον της καλύτερης άμυνας στην Ευρώπη. Το σκορ πήγε σε χαμηλό τέμπο. Θα ήθελα να σας πω ότι ακόμη αν παίξουν και δύο επιθετικές ομάδες, δε σημαίνει ότι το παιχνίδι θα πάει 100-100. Πιστεύουμε ότι έχουμε απαντήσεις σε διαφορετικά είδη μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει δημιουργία, ακόμη κι όταν είχε απουσίες παικτών που σκοράρουν».

Για το πόσο διαφορετικός είναι συγκριτικά με το 2013 που κατέκτησε το τρόπαιο με τον Ολυμπιακό: «Είμαι διαφορετικός άνθρωπος όπως όλοι μας. Η εξέλιξή μου, όπως όλων των ανθρώπων, η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως ο ενθουσιασμός μου όπως εκείνη την εποχή. Το μόνο ίδιο που βλέπω είναι οι ομάδες, αλλά και η δίψα και συγκέντρωση, στο πώς θα εκτελέσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε».

Για την προετοιμασία των ματς: «Προφανώς η προετοιμασία του αγώνα δεν είναι μόνο η 24ωρη που έχουμε για το παιχνίδι. Η ομάδα χτίζει συμπεριφορές, χαρακτήρα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στηριχθείς σε αυτό που σε έχει φέρει μέχρι εδώ. Όσον αφορά στο τι πιστευώ, όλοι λέμε πάντα τι πιστεύουμε με βάση τι μας συμφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει τερματίσει τρεις φορές πρώτος και θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε έναν μεγαλύτερο εύρος αγώνων, θα μπορούσε να αποδείξει την ανωτερότητά του. Σε ένα παιχνίδι συμβαίνουν τα πάντα, αυτή είναι όμως η ομορφιά του Final Four. Είναι το πιο σημαντικό διήμερο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Γιατί στο NBA οι τελικοί διαρκούν δύο εβδομάδες. Χρειάζεσαι και τις συγκυρίες, την τύχη και την υγεία στο Final Four».

