Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του τελικού του Final Four της Euroleague

Η μεγάλη ώρα του τελικού του Final Four της Euroleague πλησιάζει. Το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου, στις 21:00, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν για πέμπτη φορά σε μεταξύ τους τελικό με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διοργάνωσης!

Μια ημέρα πριν το σπουδαίο ματς, το Σάββατο 23/05, στις 12:00, οι δύο «μονομάχοι» των πάγκων, Γιώργος Μπαρτζώκας και Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς και οι παίκτες των δύο ομάδων, θα παρευρεθούν στην συνέντευξη Τύπου, εκεί όπου αναμένεται να κάνουν δηλώσεις αναφορικά με το τεράστιο παιχνίδι που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Τ-Center.

Δείτε live εικόνα από τη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: