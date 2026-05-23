Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Ιρλανδία για τη δολοφονία του 35χρονου Ιβ Σακίλα μετά τη σύλληψή του έξω από κατάστημα στο Δουβλίνο, σε ένα περιστατικό που θυμίζει την περίπτωση του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ τo 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία Φλόιντ είχε οδηγήσει στο ξέσπασμα του κινήματος «Black lives matter».

Εκατοντάδες ήταν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη έξω από το κοινοβούλιο της Ιρλανδίας για τη δολοφονία του 35χρονου με καταγωγή από το Κονγκό που έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Φρουρός ασφαλείας τον πίεσε στο λαιμό, ο Σακίλα έχασε τις αισθήσεις του και αργότερα ανακοινώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο – Προσοχή, σκληρές εικόνες:

🚨Trigger warning: This video contains distressing footage of restraint. The moment Yves Sakila, a 35-year-old Congolese man, was restrained in Dublin by several men for a number of minutes before becoming unresponsive and later dying. His family are now calling for justice. pic.twitter.com/zbesLnbsf6 — Black Current News (@UKBlackcurrent) May 19, 2026

Φωτογραφίες από την κινητοποίηση στο Δουβλίνο

«Είναι κυριολεκτικά σαν μια αναπαράσταση του τι συνέβη στον Τζορτζ Φλόιντ»

«Το ονομάζουμε ‘στιγμή Τζορτζ Φλόιντ’», είπε ο Ντέιβιντ Καλίμπα, ένας 35χρονος φοιτητής Φυσικής που φοιτούσε μαζί με τον Σακίλα σε ένα λύκειο στα βόρεια προάστια του Δουβλίνου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη στην Αμερική το 2020 και συνέβη στην Ιρλανδία το 2026», δήλωσε ο Καλίμπα, ο οποίος, όπως και ο Σακίλα, μετακόμισε στην Ιρλανδία από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε νεαρή ηλικία.

Περιέγραψε τον πρώην συμμαθητή του, ο οποίος, όπως είπε, εργαζόταν στον τομέα της πληροφορικής πριν καταλήξει πρόσφατα άστεγος, ως ένα ήσυχο και ντροπαλό άτομο που δεν ήταν επιθετικό.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Όταν βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι κυριολεκτικά σαν μια αναπαράσταση του τι συνέβη στον Τζορτζ Φλόιντ», δήλωσε η Γιέμι Αντενούγκα, εκπρόσωπος της Black Coalition Ireland.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Αντενούγκα, σύμβουλος του κυβερνώντος κόμματος Fine Gael, η οποία έγινε η πρώτη εκλεγμένη μαύρη γυναίκα πολιτικός της Ιρλανδίας το 2019, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε θεσπίσει διατάξεις για την ορθή ένταξη του αυξανόμενου αριθμού μεταναστών της χώρας και ότι αυτό ήταν «συνταγή για χάος, αναρχία και απάθεια».