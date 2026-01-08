newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 14:55

Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Spotlight

Με αίμα βάφτηκε η επιχείρηση κατά μεταναστών της διαβόητης ICE στη Μινεάπολη την Τετάρτη. Οι πράκτορες της υπηρεσίας που επιδίδονται σε επιχειρήσεις σκούπα, εισβάλλουν σε σπίτια και  οδηγούν μετανάστες, πολλές φορές μαζί με τα παιδιά τους, σε κρατητήρια για απέλαση, λειτουργούν με αμφισβητούμενη δικαιοδοσία ενώ η δράση τους έχει προκαλέσει οργή στις κοινότητες των ΗΠΑ, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την εξέγερση πριν από λίγους μήνες στο Λος Άντζελες.

Το τελευταίο διάστημα, ισχυρή δύναμη της ICE έχει στρατοπεδεύσει στη Μινεάπολη βάζοντας με εντολή του Τραμπ στο στόχαστρο τους Σομαλούς πρόσφυγες, τους οποίους ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «σκουπίδια» και τους κατηγόρησε συλλήβδην χωρίς κανένα στοιχείο για απάτες εις βάρος του δημοσίου.

Η 37χρονη Αμερικανίδα Ρενέ Γκουντ μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε το πρωί (τοπική ώρα) με το αυτοκίνητό της μπροστά σε μία εξελισσόμενη επιχείρηση των πρακτόρων της ICE.

Σε σοκαριστικά βίντεο που κατέγραψαν περίοικοι φαίνονται οι άνδρες της ICE να περικυκλώνουν το όχημά της και ένας εξ αυτών να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές.

Οι μαρτυρίες για το τι συνέβη και το τι ακολούθησε είναι ακόμα πιο σοκαριστικές. Μία γυναίκα ακούγοντας τη φασαρία βγήκε από το σπίτι της και είδε την εν ψυχρώ δολοφονία. Η ίδια βιώνοντας μία στιγμή που όπως λέει δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει στους αστυνομικούς «Την πυροβολήσατε στο πρόσωπο» ενώ σε άλλο σημείο φανερά σοκαρισμένη φωνάζει «τη σκοτώσατε, σκοτώσατε τη γειτόνισσα μου, απαγάγετε τους γείτονές μου, πώς το κάνετε αυτό κάθε μέρα».

Αυτόπτης μάρτυρας: «Δεν μπορώ να επιτρέψω να διαδίδονται ψέματα περί αυτοάμυνας»

Η Έμιλυ Χέλερ αποφάσισε να μιλήσει στο CNN για τα όσα είδε γιατί όπως είπε δεν μπορεί να επιτρέψει «το αφήγημα της αυτοάμυνας να προχωρήσει περαιτέρω». Ενώ τα βίντεο έχουν κάνει τον γύρω του κόσμου η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ έσπευσε να υπερασπιστεί τον πράκτορα της ICE, λέγοντας ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα και κατηγόρησε το θύμα ότι επιχείρησε να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος ο Τραμπ με ανάρτησή του στα social media αθώωσε επίσης των αστυνομικό με το επιχείρημα της «αυτοάμυνας», κατηγόρησε το θύμα ότι ήταν «επαγγελματίας ταραχοποιός» και κατήγγειλε για ακόμα μία φορά τη Ριζοσπαστική Αριστερά (μία έννοια που χρησιμοποιεί ευρέως απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους) που όπως είπε είναι υπεύθυνη για αυτά τα περιστατικά.

«Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς από αυτό το Ριζοσπαστικό Αριστερό Κίνημα Βίας και Μίσους!», κατέληξε ο Τραμπ την ώρα που διαδηλώσεις ξεσπούσαν στη Μινεάπολη και άλλες πόλεις των ΗΠΑ ενάντια στην κυβέρνηση, την αστυνομική βία και τον ρατσισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημείο που η Γκουντ έπεσε νεκρή από τις σφαίρες των ανδρών της ICE απέχει 1,6 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου το 2020. Η δολοφονία Φλόιντ συντάραξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο με το ξέσπασμα του κινήματος «Black Lives Matter».

Η περιγραφή της Χέλερ σε συνδυασμό με τα βίντεο δεν αφήνουν αμφιβολία για τα πραγματικά περιστατικά.

Η ίδια διηγήθηκε στο CNN ότι οι πράκτορες της ICE είχαν κατεβεί από τα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς το μέρος της Γκουντ φωνάζοντάς της «βγες από το γ@μημενο αμάξι», και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα ενώ  η ίδια έκανε όπισθεν για να βρει χώρο να στρίψει. Την ώρα που έστριβε για να φύγει από το σημείο, ένας αστυνομικός μπήκε μπροστά στο αυτοκίνητο και άνοιξε πυρ πυροβολώντας αρκετές φορές. Το αυτοκίνητο κινήθηκε λίγα μέτρα μόνο του μέχρι που σταμάτησε.

Μετά τη δολοφονία η αντίδραση των πρακτόρων της ICE ήταν να προστατεύσουν τον άνδρα που πυροβόλησε ώστε να φύγει από το σημείο. Σε βίντεο φαίνεται ένας γιατρός να δηλώνει την ταυτότητά του και να ζητά να του επιτρέψουν να εξετάσει το θύμα που κείτονταν αιμόφυρτο. Δεν τον αφήνουν λέγοντάς του ότι έχουν το δικό τους ιατρικό προσωπικό, αλλά κανείς παρόλαυτά δεν φροντίζει το θύμα.

Το ασθενοφόρο, λέει η Χέλερ, έκανε 15 λεπτά να έρθει γιατί οι πράκτορες της ICE είχαν παρατήσει τα αυτοκίνητά τους στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα το όχημα με τους υγειονομικούς να μην μπορεί να φτάσει στο σημείο.

Οι διασώστες έφτασαν τελικά με τα πόδια και πήραν την Γκουντ στα χέρια για να τη μεταφέρουν στο ασθενοφόρο. Δεν είχαν καν φορείο.

Η συνέντευξη της Χέλερ στο CNN

Η Γκουντ νοιαζόταν για τους γείτονές της

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης έγραψε μεταξύ άλλων ότι η Γκουντ ήταν μέλος της κοινότητας που νοιαζόταν για τους γείτονές της. Ο δήμαρχος σε οργισμένη γλώσσα ζήτησε η ICE να τσακιστεί να φύγει από τη Μινεάπολη. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση του Δημοκρατικού κυβερνήτη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα από κοινού από το FBI και τις αρχές της πολιτείας της Μινεσότα.

Δεν υπήρχε «τίποτα που να υποδηλώνει» ότι η γυναίκα ήταν «στόχος οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας των αρχών επιβολής του νόμου», είπε ο Ο’Χάρα και πρόσθεσε: «Αυτή η γυναίκα ήταν στο αυτοκίνητό της και φαίνεται να μπλοκάρει τον δρόμο λόγω της παρουσίας των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου (ICE)… φαίνεται να είναι μια μεσήλικη λευκή γυναίκα», είπε ο Ο’Χάρα. «Είναι προφανώς πολύ ανησυχητικό κάθε φορά που υπάρχει πυροβολισμός σε όχημα κάποιου που δεν είναι οπλισμένος».

Η 37χρονη Γκουντ είχε δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο και ένα 6χρονο παιδί από τον δεύτερο γάμο, το οποίο μόλις είχε αφήσει στο σχολείο. Ο πρώην σύζυγός της την περιέγραψε ως μια αφοσιωμένη Χριστιανή που συμμετείχε σε ιεραποστολικά ταξίδια νέων στη Βόρεια Ιρλανδία όταν ήταν νεότερη.

Η μητέρα της Μακλίν Γκουντ, Ντόνα Γκάντζερ, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ήταν «εξαιρετικά συμπονετική».

«Έχει φροντίσει ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, επιεικής και στοργική. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», είπε.

Μετά τη δολοφονία της χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ φωνάζοντας «Ντροπή», και «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» και κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Κάτω ο Τραμπ» και «Έξω η ICE». Σε ορισμένες περιπτώσεις δέχτηκαν καταστολή με χημικά και δακρυγόνα από δυνάμεις αστυνομικών.

Αλλού και μόνο η θέα των περιπολικών ήταν αρκετή για να προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Τα Δημόσια Σχολεία της Μινεάπολης ακύρωσαν σχολεία, αθλήματα και δραστηριότητες για την Πέμπτη και την Παρασκευή, λέγοντας σε ανακοίνωσή τους ότι η απόφαση ελήφθη «λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τα σημερινά περιστατικά στην πόλη».

Οι κάτοικοι της Μινεάπολης σήμερα το πρωί δημιούργησαν οδοφράγματα γύρω από τη διασταύρωση όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, χρησιμοποιώντας ξύλινες παλέτες, κάδους απορριμμάτων, ελαστικά και κώνους κυκλοφορίας.

Brian Abel/CNN

Όσοι βρισκόταν στα οδοφράγματα δήλωσαν στο CNN ότι είναι μέλη της κοινότητας των μεταναστών εντός και γύρω από τη Μινεάπολη. Είπαν ότι ζουν με φόβο εδώ και εβδομάδες καθώς οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εισέβαλαν στην πόλη και βγήκαν για να δείξουν αλληλεγγύη στην Γκουντ, τη γυναίκα που πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες μαζικών απελάσεων, μεταξύ άλλων διαθέτοντας 75 δισεκατομμύρια δολάρια για τον προϋπολογισμό της ICE για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η χρηματοδότηση καθιστά την ICE την πιο υποστηριζόμενη υπηρεσία επιβολής του νόμου στη χώρα, με τον προϋπολογισμό της να ξεπερνά κατά πολύ τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς των περισσότερων χωρών στον κόσμο.

Η δολοφονία της Γκουντ είναι τουλάχιστον η πέμπτη που συνδέεται με την καταστολή της μετανάστευσης υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε το AP, ενώ η ειδησεογραφική ιστοσελίδα The Trace έχει καταγράψει τουλάχιστον 28 περιπτώσεις όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες άνοιξαν πυρ ή κραδαίνουν όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις που οι πράκτορες της ICE χρησιμοποιούν όπλα, επικαλούνται ως δικαιολογία ότι τα αυτοκίνητα των θυμάτων λειτουργούσαν ως «θανατηφόρες απειλές» και ότι προσπαθούσαν να τους εμβολίσουν, χωρίς ωστόσο τις περισσότερες φορές να φέρουν τραύματα.

Εικόνες από τις διαδηλώσεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Business
Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Ακόμα και βιαστές πήραν σήμα και όπλο – Έκθεση φωτιά για τη βρετανική αστυνομία
Αποκαλυπτικά στοιχεία 08.01.26

Ακόμα και βιαστές πήραν σήμα και όπλο - Έκθεση φωτιά για τη βρετανική αστυνομία

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΣΕΤΕΕ: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 – «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»
Στοιχεία ΟΣΕΤΕΕ 08.01.26

Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 - «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο