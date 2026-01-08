Με αίμα βάφτηκε η επιχείρηση κατά μεταναστών της διαβόητης ICE στη Μινεάπολη την Τετάρτη. Οι πράκτορες της υπηρεσίας που επιδίδονται σε επιχειρήσεις σκούπα, εισβάλλουν σε σπίτια και οδηγούν μετανάστες, πολλές φορές μαζί με τα παιδιά τους, σε κρατητήρια για απέλαση, λειτουργούν με αμφισβητούμενη δικαιοδοσία ενώ η δράση τους έχει προκαλέσει οργή στις κοινότητες των ΗΠΑ, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την εξέγερση πριν από λίγους μήνες στο Λος Άντζελες.

Το τελευταίο διάστημα, ισχυρή δύναμη της ICE έχει στρατοπεδεύσει στη Μινεάπολη βάζοντας με εντολή του Τραμπ στο στόχαστρο τους Σομαλούς πρόσφυγες, τους οποίους ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «σκουπίδια» και τους κατηγόρησε συλλήβδην χωρίς κανένα στοιχείο για απάτες εις βάρος του δημοσίου.

Η 37χρονη Αμερικανίδα Ρενέ Γκουντ μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε το πρωί (τοπική ώρα) με το αυτοκίνητό της μπροστά σε μία εξελισσόμενη επιχείρηση των πρακτόρων της ICE.

Σε σοκαριστικά βίντεο που κατέγραψαν περίοικοι φαίνονται οι άνδρες της ICE να περικυκλώνουν το όχημά της και ένας εξ αυτών να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές.

Οι μαρτυρίες για το τι συνέβη και το τι ακολούθησε είναι ακόμα πιο σοκαριστικές. Μία γυναίκα ακούγοντας τη φασαρία βγήκε από το σπίτι της και είδε την εν ψυχρώ δολοφονία. Η ίδια βιώνοντας μία στιγμή που όπως λέει δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει στους αστυνομικούς «Την πυροβολήσατε στο πρόσωπο» ενώ σε άλλο σημείο φανερά σοκαρισμένη φωνάζει «τη σκοτώσατε, σκοτώσατε τη γειτόνισσα μου, απαγάγετε τους γείτονές μου, πώς το κάνετε αυτό κάθε μέρα».

Αυτόπτης μάρτυρας: «Δεν μπορώ να επιτρέψω να διαδίδονται ψέματα περί αυτοάμυνας»

Η Έμιλυ Χέλερ αποφάσισε να μιλήσει στο CNN για τα όσα είδε γιατί όπως είπε δεν μπορεί να επιτρέψει «το αφήγημα της αυτοάμυνας να προχωρήσει περαιτέρω». Ενώ τα βίντεο έχουν κάνει τον γύρω του κόσμου η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ έσπευσε να υπερασπιστεί τον πράκτορα της ICE, λέγοντας ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα και κατηγόρησε το θύμα ότι επιχείρησε να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

Ο ίδιος ο Τραμπ με ανάρτησή του στα social media αθώωσε επίσης των αστυνομικό με το επιχείρημα της «αυτοάμυνας», κατηγόρησε το θύμα ότι ήταν «επαγγελματίας ταραχοποιός» και κατήγγειλε για ακόμα μία φορά τη Ριζοσπαστική Αριστερά (μία έννοια που χρησιμοποιεί ευρέως απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους) που όπως είπε είναι υπεύθυνη για αυτά τα περιστατικά.

«Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς από αυτό το Ριζοσπαστικό Αριστερό Κίνημα Βίας και Μίσους!», κατέληξε ο Τραμπ την ώρα που διαδηλώσεις ξεσπούσαν στη Μινεάπολη και άλλες πόλεις των ΗΠΑ ενάντια στην κυβέρνηση, την αστυνομική βία και τον ρατσισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημείο που η Γκουντ έπεσε νεκρή από τις σφαίρες των ανδρών της ICE απέχει 1,6 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου το 2020. Η δολοφονία Φλόιντ συντάραξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο με το ξέσπασμα του κινήματος «Black Lives Matter».

Η περιγραφή της Χέλερ σε συνδυασμό με τα βίντεο δεν αφήνουν αμφιβολία για τα πραγματικά περιστατικά.

Η ίδια διηγήθηκε στο CNN ότι οι πράκτορες της ICE είχαν κατεβεί από τα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς το μέρος της Γκουντ φωνάζοντάς της «βγες από το γ@μημενο αμάξι», και προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα ενώ η ίδια έκανε όπισθεν για να βρει χώρο να στρίψει. Την ώρα που έστριβε για να φύγει από το σημείο, ένας αστυνομικός μπήκε μπροστά στο αυτοκίνητο και άνοιξε πυρ πυροβολώντας αρκετές φορές. Το αυτοκίνητο κινήθηκε λίγα μέτρα μόνο του μέχρι που σταμάτησε.

Μετά τη δολοφονία η αντίδραση των πρακτόρων της ICE ήταν να προστατεύσουν τον άνδρα που πυροβόλησε ώστε να φύγει από το σημείο. Σε βίντεο φαίνεται ένας γιατρός να δηλώνει την ταυτότητά του και να ζητά να του επιτρέψουν να εξετάσει το θύμα που κείτονταν αιμόφυρτο. Δεν τον αφήνουν λέγοντάς του ότι έχουν το δικό τους ιατρικό προσωπικό, αλλά κανείς παρόλαυτά δεν φροντίζει το θύμα.

Το ασθενοφόρο, λέει η Χέλερ, έκανε 15 λεπτά να έρθει γιατί οι πράκτορες της ICE είχαν παρατήσει τα αυτοκίνητά τους στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα το όχημα με τους υγειονομικούς να μην μπορεί να φτάσει στο σημείο.

Οι διασώστες έφτασαν τελικά με τα πόδια και πήραν την Γκουντ στα χέρια για να τη μεταφέρουν στο ασθενοφόρο. Δεν είχαν καν φορείο.

Η συνέντευξη της Χέλερ στο CNN

Η Γκουντ νοιαζόταν για τους γείτονές της

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης έγραψε μεταξύ άλλων ότι η Γκουντ ήταν μέλος της κοινότητας που νοιαζόταν για τους γείτονές της. Ο δήμαρχος σε οργισμένη γλώσσα ζήτησε η ICE να τσακιστεί να φύγει από τη Μινεάπολη. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση του Δημοκρατικού κυβερνήτη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα από κοινού από το FBI και τις αρχές της πολιτείας της Μινεσότα.

Δεν υπήρχε «τίποτα που να υποδηλώνει» ότι η γυναίκα ήταν «στόχος οποιασδήποτε ερευνητικής δραστηριότητας των αρχών επιβολής του νόμου», είπε ο Ο’Χάρα και πρόσθεσε: «Αυτή η γυναίκα ήταν στο αυτοκίνητό της και φαίνεται να μπλοκάρει τον δρόμο λόγω της παρουσίας των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου (ICE)… φαίνεται να είναι μια μεσήλικη λευκή γυναίκα», είπε ο Ο’Χάρα. «Είναι προφανώς πολύ ανησυχητικό κάθε φορά που υπάρχει πυροβολισμός σε όχημα κάποιου που δεν είναι οπλισμένος».

Η 37χρονη Γκουντ είχε δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο και ένα 6χρονο παιδί από τον δεύτερο γάμο, το οποίο μόλις είχε αφήσει στο σχολείο. Ο πρώην σύζυγός της την περιέγραψε ως μια αφοσιωμένη Χριστιανή που συμμετείχε σε ιεραποστολικά ταξίδια νέων στη Βόρεια Ιρλανδία όταν ήταν νεότερη.

Η μητέρα της Μακλίν Γκουντ, Ντόνα Γκάντζερ, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ήταν «εξαιρετικά συμπονετική».

«Έχει φροντίσει ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, επιεικής και στοργική. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», είπε.

Μετά τη δολοφονία της χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ φωνάζοντας «Ντροπή», και «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» και κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Κάτω ο Τραμπ» και «Έξω η ICE». Σε ορισμένες περιπτώσεις δέχτηκαν καταστολή με χημικά και δακρυγόνα από δυνάμεις αστυνομικών.

Αλλού και μόνο η θέα των περιπολικών ήταν αρκετή για να προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Manifestantes en #Minneapolis, cada vez más numerosos, lanzaron nieve y hielo contra agentes locales y federales mientras estos se retiraban del lugar del tiroteo fatal ocurrido el miércoles 7 de enero, en el que un agente del #ICE asesinó a Renee Nicole Good. pic.twitter.com/2edegmNXxk — Luis Antonio – YouTube Live News (@LuisLiveNews) January 8, 2026

Τα Δημόσια Σχολεία της Μινεάπολης ακύρωσαν σχολεία, αθλήματα και δραστηριότητες για την Πέμπτη και την Παρασκευή, λέγοντας σε ανακοίνωσή τους ότι η απόφαση ελήφθη «λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τα σημερινά περιστατικά στην πόλη».

Οι κάτοικοι της Μινεάπολης σήμερα το πρωί δημιούργησαν οδοφράγματα γύρω από τη διασταύρωση όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, χρησιμοποιώντας ξύλινες παλέτες, κάδους απορριμμάτων, ελαστικά και κώνους κυκλοφορίας.

Όσοι βρισκόταν στα οδοφράγματα δήλωσαν στο CNN ότι είναι μέλη της κοινότητας των μεταναστών εντός και γύρω από τη Μινεάπολη. Είπαν ότι ζουν με φόβο εδώ και εβδομάδες καθώς οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εισέβαλαν στην πόλη και βγήκαν για να δείξουν αλληλεγγύη στην Γκουντ, τη γυναίκα που πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες μαζικών απελάσεων, μεταξύ άλλων διαθέτοντας 75 δισεκατομμύρια δολάρια για τον προϋπολογισμό της ICE για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η χρηματοδότηση καθιστά την ICE την πιο υποστηριζόμενη υπηρεσία επιβολής του νόμου στη χώρα, με τον προϋπολογισμό της να ξεπερνά κατά πολύ τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς των περισσότερων χωρών στον κόσμο.

Η δολοφονία της Γκουντ είναι τουλάχιστον η πέμπτη που συνδέεται με την καταστολή της μετανάστευσης υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε το AP, ενώ η ειδησεογραφική ιστοσελίδα The Trace έχει καταγράψει τουλάχιστον 28 περιπτώσεις όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες άνοιξαν πυρ ή κραδαίνουν όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις που οι πράκτορες της ICE χρησιμοποιούν όπλα, επικαλούνται ως δικαιολογία ότι τα αυτοκίνητα των θυμάτων λειτουργούσαν ως «θανατηφόρες απειλές» και ότι προσπαθούσαν να τους εμβολίσουν, χωρίς ωστόσο τις περισσότερες φορές να φέρουν τραύματα.

Εικόνες από τις διαδηλώσεις