Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) έχει μπει στο εορταστικό πνεύμα και το τελευταίο βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως «αηδιαστικό» τρόπο προώθησης μιας διχαστικής ατζέντας για τη μετανάστευση.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με στόχο την προώθηση της εθελοντικής αυτο-απέλασης πριν από το τέλος του 2025, μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα με το σλόγκαν «Αποφύγετε την ICE Air και τη λίστα των άτακτων του Άγιου Βασίλη!».

Παρουσιάζει τον Άγιο Βασίλη ως πράκτορα της ICE που φοράει αλεξίσφαιρο, χειροπέδες στους «μετανάστες» και τους φορτώνει σε ένα αεροπλάνο απέλασης, σύμφωνα με το euronews.

Οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει την καμπάνια με θέμα τα Χριστούγεννα «κακή» και «αηδιαστική».

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Κόντρα ρόλος για τον Άγιο Βασίλη

Το βίντεο μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνειδητοποιεί ότι:

Ο Άγιος Βασίλης βασίζεται στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία του και, ως εκ τούτου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλα όσα πρεσβεύει η ICE. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν Έλληνας επίσκοπος του 4ου αιώνα από τη Μύρα, τη σημερινή Τουρκία, και ως εκ τούτου δεν ήταν Αμερικανός. Ο Άγιος Βασίλης είναι γνωστός για το ότι αγνοεί τους συνοριακούς ελέγχους και τους διεθνείς κανονισμούς για τον εναέριο χώρο, προκειμένου να μοιράζει χαρά και δώρα, πιθανώς χωρίς να κατέχει βίζα ή διαβατήριο.

Με όλα αυτά κατά νου, η ICE θα θεωρούσε πιθανώς τον Άγιο Βασίλη παράνομο μετανάστη και θα τον απέλαυνε.

Φέτος θα πάρετε κάρβουνα, Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας…