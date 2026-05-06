Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Αυτή είναι δουλειά: Βλέπεις τους αγώνες του Μουντιάλ 2026, παίρνεις 50.000 δολάρια!
Ποδόσφαιρο 06 Μαΐου 2026, 12:55

Θέση-όνειρο για τους φαν του ποδοσφαίρου. Πληρώνεσαι για να δεις και τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ 2026. Τι πρέπει να κάνεις για να διεκδικήσεις τη θέση...

Νικόλαος Κώτσης
Αγαπάς το ποδόσφαιρο; Θέλεις να δεις από (σχετικά) κοντά το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το Καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό; Θέλεις να το δεις και παράλληλα να πληρωθείς με 50.000 δολάρια για λιγότερο από δύο μήνες; Ε, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Διότι αυτή πιθανότατα είναι η δουλειά των ονείρων σου. Και στην προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα (σ.σ. ναι, δεν είναι πλάκα, είναι πραγματική… θέση εργασίας), το FOX Sports, το FOX One και η Indeed, παρουσίασαν έναν πρωτότυπο διαγωνισμό πρόσληψης για τη θέση του «Chief World Cup Watcher». Σε ελεύθερη μετάφραση, του αρχηγού των θεατών του Μουντιάλ. Αλλά όχι από το γήπεδο. Από μια οθόνη.

Η θέση αφορά έναν «τρελό» του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθήσει και τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. Ο υποψήφιος που θα επικρατήσει στην κούραση για τη θέση-όνειρο, θα αμειφθεί με 50.000 δολάρια και θα έχει ως «γραφείο» έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο θέασης στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη.

Ποιος θα είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον «Chief World Cup Watcher». Κατ’ αρχάς, όποιος επιλεγεί, θα πρέπει να παρακολουθήσει κάθε λεπτό των αγώνων σε 4K οθόνη, μέσω του FOX One. Επίσης, ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργεί περιεχόμενο στα social media, επικοινωνώντας την εμπειρία του. Και φυσικά να συμμετέχει ενεργά στο κοινό «με αντιδράσεις, ενθουσιασμό και αλληλεπίδραση». Επί της ουσίας, ο εκλεκτός του Μουντιάλ, θα κάνει ένα ατελείωτο «watch party», με χιλιάδες περαστικούς να γίνονται μέρος της ατμόσφαιρας και να παρακολουθούν μαζί του. Παιχνιδάκι, με λίγα λόγια.

Πώς θα γίνεις ο «Chief World Cup Watcher» του Μουντιάλ

Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή; Τα πράγματα είναι απλά. Οι ενδιαφερόμενοι (ασχέτως εθνικότητας) θα πρέπει έως τις 17 Μαΐου να κάνουν τα εξής βήματα, όπως τα ανακοίνωσε το FOX: 1) Να ενημερώσουν το προφίλ τους στο Indeed, 2) Να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα εύρεσης από εργοδότες στην εφαρμογή, 3) Να ανεβάσουν βίντεο στα social media με το hashtag #ChiefWorldCupWatcher, εξηγώντας γιατί είναι οι κατάλληλοι για τη θέση.

Δύσκολο; Ε, όχι, δα. Αφήστε που το διακύβευμα είναι… ιστορικής σημασίας. Για αυτό και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο. Καθώς θα γίνει ζωντανά στις 6 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μετάδοσης αγώνα μπέιζμπολ.

Και για να αποφασίσετε εάν σας συμφέρει, το «FOS» σας το κάνει και λιανά. Αναλύοντας τις… εργατοώρες και την αμοιβή. Ετσι, τα 50.000 δολάρια κατανέμονται ως εξής, με βάση τους 104 αγώνες, ανάμεσα σε 48 εθνικές ομάδες: 1.282 δολάρια την ημέρα, 480 δολάρια ο αγώνας, 5.34 δολάρια το λεπτό. Τι λέτε; Αξίζει;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας

Σημάδια στην καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα που υποδηλώνουν «παρατεταμένη αγωνία» και οίδημα που υπήρχε «για αρκετό καιρό», εντόπισε ο ιατροδικαστής όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του μύθου του ποδοσφαίρου.

Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ο Ισπανός Elite διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play offs της Super League, ενώ στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς

Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Μπάσκετ 06.05.26

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία

Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Μηδενικά κέρδη για τις ΗΠΑ 06.05.26

Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ

Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Η Ryanair ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη - Το «παράθυρο» που αφήνει

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Συναγερμός στο Λιμενικό 06.05.26

Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» στην Άνδρο: Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο - Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Ελλάδα 06.05.26

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό» - Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Στην Ελβετία 06.05.26

Νοσηλεύεται με χανταϊό στη Ζυρίχη επιβάτης του πλοίου MV Hondius - Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία

Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
Κόσμος 06.05.26

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

