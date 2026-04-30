Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Spotlight

Η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει ξεκινήσει, καθώς σε ενάμιση μήνα θα έχουμε σέντρα στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.

Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και η είδηση που έγινε γνωστή σήμερα, αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο «σκηνικό» στο παγκόσμιο φουτμπόλ.

Είναι μια είδηση που φανερώνει ότι το ποδόσφαιρο ακολουθεί σε κάποιους τομείς το μπάσκετ, καθώς στην διάρκεια του Μουντιάλ (και πιο συγκεκριμένα στο Metlife stadium) θα υπάρχουν court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια.

Ναι, καλά διαβάσατε, μια εταιρία η οποία συνεργάζεται με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, έχει αναλάβει το συγκεκριμένο πρότζεκτ και στο γήπεδο που προαναφέραμε θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους.

Οι συγκεκριμένοι θα καθίσουν σε πολυθρόνες δίπλα στην γραμμή του πλαγίου άουτ και θα έχουν την δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, παρακολουθώντας τον αγώνα από τον αγωνιστικό χώρο.

Βεβαίως θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η τιμή των συγκεκριμένων εισιτηρίων θα είναι εξωπραγματική, σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.

«Θα είναι κάτι το ξεχωριστό, καθώς οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι θα έχουν την δυνατότητα ν’ απολαύσουν αγώνες του Μουντιάλ μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της εταιρίας, On Location, Πολ Κέιν.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως στο συγκεκριμένο γήπεδο έχουν προγραμματιστεί οκτώ αγώνες της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με κορυφαία βέβαια αναμέτρηση τον τελικό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, court seats θα υπάρχουν και στον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος τα ποσά που θα δοθούν για εξασφάλιση μιας θέσης.

Μάλιστα ο Πολ Κέιν υποστήριξε ότι οι φίλαθλοι που θα «κλείσουν πολυθρόνα» στον τελικό του Μουντιάλ, θα έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν με τους παίκτες των δύο φιναλίστ αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Τα κέρδη θα είναι φυσικά μεγάλα και όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη τακτική θ’ ακολουθηθεί και σε άλλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στο μέλλον, κάτι που όμως βρίσκει αντίθετους εκατομμύρια φιλάθλους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν αμέτρητα μηνύματα εναντίον της συγκεκριμένης κίνησης από την FIFA, με φιλάθλους απ’ όλο τον κόσμο να κάνουν λόγο γι’ αλλοίωση του ποδοσφαίρου. «Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπίζνα, είναι για να το απολαμβάνουν όλοι κι όχι για να κερδίζουν λίγοι», ήταν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σχόλια.

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Ο δικός του ο δρόμος
Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Η παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή
Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 89χρονου που σκόρπισε τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας γαρίδα
Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

