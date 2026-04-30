Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει ξεκινήσει, καθώς σε ενάμιση μήνα θα έχουμε σέντρα στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.

Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και η είδηση που έγινε γνωστή σήμερα, αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο «σκηνικό» στο παγκόσμιο φουτμπόλ.

Είναι μια είδηση που φανερώνει ότι το ποδόσφαιρο ακολουθεί σε κάποιους τομείς το μπάσκετ, καθώς στην διάρκεια του Μουντιάλ (και πιο συγκεκριμένα στο Metlife stadium) θα υπάρχουν court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια.

Ναι, καλά διαβάσατε, μια εταιρία η οποία συνεργάζεται με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, έχει αναλάβει το συγκεκριμένο πρότζεκτ και στο γήπεδο που προαναφέραμε θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους.

World Cup fans can sit on luxury couches on pitch at 82,500-capacity stadium https://t.co/csVDhOMdVP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2026

Οι συγκεκριμένοι θα καθίσουν σε πολυθρόνες δίπλα στην γραμμή του πλαγίου άουτ και θα έχουν την δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, παρακολουθώντας τον αγώνα από τον αγωνιστικό χώρο.

Βεβαίως θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η τιμή των συγκεκριμένων εισιτηρίων θα είναι εξωπραγματική, σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.

«Θα είναι κάτι το ξεχωριστό, καθώς οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι θα έχουν την δυνατότητα ν’ απολαύσουν αγώνες του Μουντιάλ μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της εταιρίας, On Location, Πολ Κέιν.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως στο συγκεκριμένο γήπεδο έχουν προγραμματιστεί οκτώ αγώνες της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με κορυφαία βέβαια αναμέτρηση τον τελικό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, court seats θα υπάρχουν και στον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος τα ποσά που θα δοθούν για εξασφάλιση μιας θέσης.

Μάλιστα ο Πολ Κέιν υποστήριξε ότι οι φίλαθλοι που θα «κλείσουν πολυθρόνα» στον τελικό του Μουντιάλ, θα έχουν την δυνατότητα να μιλήσουν με τους παίκτες των δύο φιναλίστ αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Τα κέρδη θα είναι φυσικά μεγάλα και όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη τακτική θ’ ακολουθηθεί και σε άλλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στο μέλλον, κάτι που όμως βρίσκει αντίθετους εκατομμύρια φιλάθλους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν αμέτρητα μηνύματα εναντίον της συγκεκριμένης κίνησης από την FIFA, με φιλάθλους απ’ όλο τον κόσμο να κάνουν λόγο γι’ αλλοίωση του ποδοσφαίρου. «Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπίζνα, είναι για να το απολαμβάνουν όλοι κι όχι για να κερδίζουν λίγοι», ήταν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σχόλια.