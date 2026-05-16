Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Ερωτηματικά για την πρωτοφανή καθυστέρηση στους ορισμούς των διαιτητών της Super League
On Field 16 Μαΐου 2026, 09:14

Αφού δημιουργήθηκε σούσουρο για την… αργοπορία των ορισμών, τελικά ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (14/5) λίγο πριν τις 18:00. Το δεύτερο φάουλ Λανουά στα πλέι οφ της Super Legaue

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Πολλές απορίες τόσο στις τάξεις των διαιτητών όσο και στην ποδοσφαιρική πιάτσα προκάλεσε η καθυστέρηση της δημοσιοποίησης των ορισμών των διαιτητών της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4, των πλέι οφ 5-8 αλλά και της 9ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Επρόκειτο για πρωτοφανές κώλυμα καθώς συνήθως οι επιλογές του Λανουά ανακοινώνονταν το διάστημα 10:00-11:30 το πρωί και αυτή τη φορά δημοσιοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) λίγο πριν από τις από τις 18.00.

Έπαιξαν με τη φωτιά και πυροδότησαν διάφορα σενάρια, αν και πρόκειται για μια κομβική αγωνιστική αφού είναι η τελευταία των πλέι οφ 1-4 και την Κυριακή 17/5, ημέρα που θα διεξαχθεί, κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Παραμένει άγνωστο αν ο Λανουά «σύρθηκε» από τον θόρυβο και… έτρεξε να προλάβει, ή αν είχε πρόθεση να καθυστερήσει περισσότερο, για το πρωί της επόμενης μέρας, δηλαδή της περασμένης Παρασκευής (15/5).

Μεγαλύτερη έκπληξη

Η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη για τρεις λόγους: 1) Παρότι παίζεται η δεύτερη που οδηγεί στο Champions League, ο Λανουά δεν βρήκε ελίτ διαιτητές για τους αγώνες ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ που διεξάγονται την Κυριακή 17/5 (19.30), καθώς όρισε διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA (τον Ιταλό Κολόμπο για το ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός και τον Γεωργιανό Κικατσεϊσβίλι για τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ), 2) Ο Κολόμπο έρχεται να σφυρίξει αγώνα στη σκιά του διαιτητικού σκανδάλου που συγκλονίζει την Ιταλία, εμπλέκεται το όνομά του, χωρίς να είναι κατηγορούμενος. Ο Κολόμπο, με την ευχή να τα πάει καλά, είναι συμπατριώτης του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ και διευθυντή του VAR, Πάολο Βαλέρι, 3) Η επιλογή του Γεωργιανού προκάλεσε έκπληξη με δεδομένο ότι προέρχεται από πρωτάθλημα κατωτέρου επιπέδου του ελληνικού. Με αυτή ο Λανουά δείχνει πόσο υποβαθμίζει του Έλληνες διαιτητές καθώς ο Κικατσεϊσβίλι είναι από το χαμηλότερο ράφι! Χειρότερα δεν γινόταν.

Περί διαρροής ορισμών

Αν ο Λανουά καθυστέρησε τόσο πολύ για τις προαναφερόμενες επιλογές, υποτίθεται ότι έκανε τις καλύτερες, φανταστείτε ποιες θα ήταν οι χειρότερες, αν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής παρά το θόρυβο και τα ερωτηματικά για την καθυστέρηση δεν μπήκε καν στο κόπο να εξηγήσει τον λόγο της καθυστέρησης. Πρόκειται για δεύτερο μεγάλο σφάλμα στη διάρκεια των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Είχε προηγηθεί αυτό της διαρροής ονομάτων διαιτητών για να σφυρίξουν αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ΚΕΔ δεν πήρε θέση αν ίσχυαν ή όχι τα ονόματα των ρέφερι που… έπαιξαν.

Να μην παραβλέπουμε και τα διαιτητικά λάθη αλλά και τις διαμαρτυρίες στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Τράπεζες
ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

Οι “απαντήσεις” για Ποντένσε, Έσε

Η τελευταία προπόνηση της σεζόν και οι «απαντήσεις» για το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ για τους Ποντένσε, Έσε και όχι μόνο…

Γιώργος Νοικοκύρης
