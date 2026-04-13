Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Ψυχρολουσία για την ΕΠΟ και τον Λανουά αποτέλεσε η τελική λίστα των διαιτητών, βοηθών και VAR που επέλεξε η FIFA και θα δώσουν το παρών στην τελική φάση του μουντιάλ 2026. Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) που ήταν στην προεπιλογή ως υποψήφιος VAR. Ο Ευαγγέλου δεν αποκλείστηκε επειδή δεν επιλέχθηκε Έλληνας διαιτητής καθώς στην λίστα βρίσκονται ο Κροάτης Μπέμπεκ και ο Βέλγος Ντρισέ, αν και στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά δεν θα σφυρίξουν συμπατριώτες τους διαιτητές.

Για πολλοστή φορά κατέρρευσε, με κρότο, και το αφήγημα ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Όποιος ξένος αρχιδιαιτητής και εάν βρίσκεται στην Ελλάδα, η UEFA θα τον στηρίξει, αρκεί να είναι από την λίστα της. Γνωστά πράγματα αυτά…

Δεν είναι η μόνη φορά που κατέρρευσε το αφήγημα ότι τάχα η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Πριν μερικούς μήνες, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) όχι μόνο υποβιβάστηκε από τη λίστα των ελίτ διαιτητών αλλά δεν αντικαταστάθηκε από κανέναν και η Ελλάδα έχασε τη θέση στην κορυφαία κατηγορία των ευρωπαίων διαιτητών.

Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης θα πρέπει να σταματήσει την καραμέλα ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Πλην Γερμανίας, ο Λανουά δεν μπορεί να φέρει διαιτητές από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ούτε από την πατρίδα του, την Γαλλία δεν μπορεί να ορίσει διαιτητή για να σφυρίξει σε κάποιο δύσκολο ματς της Super League.

Τι θα πει είναι σε κόντρα με την επιτροπή διαιτησίας της πατρίδας του; Ας μεσολαβήσει η UEFA για να τα βρουν. Ας μεσολαβήσει ο Ροσέτι για να έρχονται ελίτ διαιτητές από την Ιταλία, εφόσον στηρίζει τον Λανουά.

Καλά αμειβόμενος και αδύναμος

Σύμφωνα με άλλο αφήγημα ο Λανουά δεν ορίζει διαιτητές από την πατρίδα του για να μην έχει ευθύνη για τυχόν λάθη. Όμως, παραβλέπει ότι ως αρχιδιαιτητής, και μάλιστα καλά αμειβόμενος, έχει ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική διαιτησία, αλλιώς δεν θα ήταν καλά αμειβόμενος.

Όμως, είναι και αδύναμος, καθώς ο μεσιέ Λανουά δεν τολμά να πάρει θέση για τη διαρροή ορισμών στους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός; Ισχύει ότι θα ορίσει τον Σλοβένο Βίντσιτς και τον Σλοβάκο Κρούζλιακ;

Πως βγήκαν στον αέρα τα ονόματα; Είναι υποψήφιοι και θα τους αλλάξει ; Αν οριστούν οι δυο ή ο ένας από τους δυο θα είναι μεγάλο σκάνδαλο.

Καιρός ο Λανουά να αρχίσει να φέρνει καλούς διαιτητές…