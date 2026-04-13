Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13 Απριλίου 2026, 20:15

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ψυχρολουσία για την ΕΠΟ και τον Λανουά αποτέλεσε η τελική λίστα των διαιτητών, βοηθών και VAR που επέλεξε η FIFA και θα δώσουν το παρών στην τελική φάση του μουντιάλ 2026. Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) που ήταν στην προεπιλογή ως υποψήφιος VAR. Ο Ευαγγέλου δεν αποκλείστηκε επειδή δεν επιλέχθηκε Έλληνας διαιτητής καθώς στην λίστα βρίσκονται ο Κροάτης Μπέμπεκ και ο Βέλγος Ντρισέ, αν και στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά δεν θα σφυρίξουν συμπατριώτες τους διαιτητές.

Για πολλοστή φορά κατέρρευσε, με κρότο, και το αφήγημα ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Όποιος ξένος αρχιδιαιτητής και εάν βρίσκεται στην Ελλάδα, η UEFA θα τον στηρίξει, αρκεί να είναι από την λίστα της. Γνωστά πράγματα αυτά…

Δεν είναι η μόνη φορά που κατέρρευσε το αφήγημα ότι τάχα η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Πριν μερικούς μήνες, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) όχι μόνο υποβιβάστηκε από τη λίστα των ελίτ διαιτητών αλλά δεν αντικαταστάθηκε από κανέναν και η Ελλάδα έχασε τη θέση στην κορυφαία κατηγορία των ευρωπαίων διαιτητών.

Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης θα πρέπει να σταματήσει την καραμέλα ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Πλην Γερμανίας, ο Λανουά δεν μπορεί να φέρει διαιτητές από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ούτε από την πατρίδα του, την Γαλλία δεν μπορεί να ορίσει διαιτητή για να σφυρίξει σε κάποιο δύσκολο ματς της Super League.

Τι θα πει είναι σε κόντρα με την επιτροπή διαιτησίας της πατρίδας του; Ας μεσολαβήσει η UEFA για να τα βρουν. Ας μεσολαβήσει ο Ροσέτι για να έρχονται ελίτ διαιτητές από την Ιταλία, εφόσον στηρίζει τον Λανουά.

Καλά αμειβόμενος και αδύναμος

Σύμφωνα με άλλο αφήγημα ο Λανουά δεν ορίζει διαιτητές από την πατρίδα του για να μην έχει ευθύνη για τυχόν λάθη. Όμως, παραβλέπει ότι ως αρχιδιαιτητής, και μάλιστα καλά αμειβόμενος, έχει ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική διαιτησία, αλλιώς δεν θα ήταν καλά αμειβόμενος.

Όμως, είναι και αδύναμος, καθώς ο μεσιέ Λανουά δεν τολμά να πάρει θέση για τη διαρροή ορισμών στους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός; Ισχύει ότι θα ορίσει τον Σλοβένο Βίντσιτς και τον Σλοβάκο Κρούζλιακ;

Πως βγήκαν στον αέρα τα ονόματα; Είναι υποψήφιοι και θα τους αλλάξει ; Αν οριστούν οι δυο ή ο ένας από τους δυο θα είναι μεγάλο σκάνδαλο.

Καιρός ο Λανουά να αρχίσει να φέρνει καλούς διαιτητές…

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

