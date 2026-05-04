Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται για ακόμα μια ημέρα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού , Καλιρρόης, Αρδηττού και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Στην Αττική Οδό σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Ειδικότερα: Προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί έχουν αναμονή 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και στην Περιφερειακή Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.