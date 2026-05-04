Έπος: Σκύλος έκανε «ντου» σε γήπεδο και έκανε… επίθεση! (vid)
Δείτε το βίντεο με τον σκύλο να συμμετέχει στην επίθεση της Ροζάριο Σεντράλ.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το παιχνίδι της Ροζάριο Σεντράλ με την Τίγκρες για το πρωτάθλημα της Αργεντινής, όπου ένας σκύλος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
Συγκεκριμένα, το πανέμορφο σκυλί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχε στην επίθεση της μίας ομάδας με το κοινό να… επικροτεί την προσπάθειά του.
Κάποια στιγμή ο διαιτητής της αναμέτρησης υποχρεώθηκε να σταματήσει την εξέλιξη του αγώνα με τους υπεύθυνους του γηπέδου αλλά και τους ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να τον βγάλουν εκτός.
Δείτε το βίντεο με τον σκύλο στην Αργεντινή:
“Y VA EL PERRO, ATACA TAMBIÉN EL PERRO”.
JAJAJA, secuencia espectacular. 🇦🇷🚬 pic.twitter.com/lCRcUl1t9P https://t.co/xTcuek7zZR
— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026
