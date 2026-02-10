Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Το επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής αναμένεται να είναι αυτό στο οποίο θα υπάρξουν τα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας από κάθε άλλη διοργάνωση κατά το παρελθόν, για όλους τους ευνόητους… γεω-πολιτικούς λόγους.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό και οι Αρχές κάνουν ότι μπορούν για να προγραμματίσουν την όσο το δυνατόν ομαλότερη διεξαγωγή του. Στο πλαίσιο αυτό, η μεξικανική Αστυνομία και συγκεκριμένα οι Αρχές της πόλης του Μοντερέι, παρουσίασαν μια… αγέλη από τετράποδα ρομπότ, γνωστά ως «ρομπότ-σκύλοι».

Οι καλύτεροι… μηχανικοί φίλοι του ανθρώπου φυσικά δεν σχεδιάστηκαν για να είναι… κατοικίδια, αλλά αντιθέτως για να αποκτά η Αστυνομία πρόσβαση σε επικίνδυνες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές και να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα, επιτρέποντας την αξιολόγηση της εκάστοτε κατάστασης πριν την ανθρώπινη παρέμβαση.

«Η αποστολή αυτών των »ρομπότ-σκύλων» είναι να βοηθήσουν την Αστυνομία παρεμβαίνοντας πρώτα, έτσι ώστε να προστατεύσουν την σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών», εξήγησε ο Χέκτορ Γκαρσία, δήμαρχος της Γουαδαλούπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερα από αυτά τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κόστισαν περίπου 120.000 ευρώ και αναμένεται να βρεθούν γύρω ή μέσα στο «Estadio Monterrey», το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τέσσερις αναμετρήσεις του προσεχούς Μουντιάλ.