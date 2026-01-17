Το 47% των Γερμανών υπέρ μποϊκοτάζ του Μουντιάλ στις ΗΠΑ εάν ο Τραμπ συνεχίσει τις απειλές για Γροιλανδία

Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ ενός μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διοργανώνεται φέτος μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποιήσει τις απειλές του περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, το 47% των ερωτηθέντων θα υποστήριζε ένα μποϊκοτάζ της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 35% και αναποφάσιστο δηλώνει το 18%.

Πρόσφατα ο πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Γιούργκεν Χαρντ είχε μάλιστα αναφερθεί ακόμη και σε ενδεχόμενη ακύρωση της διοργάνωσης, «ως έσχατη λύση προκειμένου να λογικευτεί ο πρόεδρος Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας».

Οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με δασμούς 10% ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Δανία στην υπόθεση της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία, στις οποίες θα επιβληθούν δασμοί 10% δασμοί από 1η Φεβρουαρίου.

Απειλεί μέσω social media ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας», ο δασμός θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο.

«Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβάλλεται δασμός 10% σε όλα τα αγαθά που στέλνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός θα ισχύει και θα καταβάλλεται μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».