Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες για τη Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμό 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Δανία στην υπόθεση της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία, στις οποίες θα επιβληθούν δασμοί 10% δασμοί από 1η Φεβρουαρίου.

Απειλεί μέσω social media ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας», ο δασμός θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο.

«Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβάλλεται δασμός 10% σε όλα τα αγαθά που στέλνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός θα ισχύει και θα καταβάλλεται μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Για πολλά χρόνια έχουμε επιδοτήσει τη Δανία, καθώς και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες, μη επιβάλλοντάς τους δασμούς ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανταλλάγματος. Τώρα, έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Δανία γι’ αυτό. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν ως προστασία δύο έλκηθρα σκύλων, το ένα προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ DONALD J. TRUMP, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι — και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ιδίως όταν διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα.

Πέρα από όλα τα άλλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία ταξίδεψαν στη Γροιλανδία για σκοπούς άγνωστους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Οι χώρες αυτές, παίζοντας αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν εισαγάγει ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι ανεκτό ούτε βιώσιμο.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τερματιστεί άμεσα και χωρίς καμία αμφιβολία. Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, σε όλες τις προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβάλλεται δασμός 10% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή εδώ και πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι το έχουν επιχειρήσει — και για καλό λόγο — όμως η Δανία πάντοτε αρνιόταν. Τώρα, λόγω του Golden Dome και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, επιθετικών και αμυντικών, η ανάγκη για ΑΠΟΚΤΗΣΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται αυτή τη στιγμή σε προγράμματα ασφαλείας που σχετίζονται με τον “Θόλο”, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προστασίας του Καναδά. Αυτό το εξαιρετικά ευφυές αλλά και ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω γωνιών, μετρήσεων και ορίων, μόνο εφόσον αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοικτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή με οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έθεσαν τόσα πολλά σε κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει γι’ αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, επί τόσες δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα».