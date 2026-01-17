Μαζικές αντι-Τραμπ διαδηλώσεις σε Γροιλανδία και Δανία – «Κάτω τα χεριά σου»

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Κοπεγχάγης το Σάββατο, διαδηλώνοντας ενάντια στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Οι πορεία έρχονται λίγες ώρες μετά τις απειλές του Τραμπ την Παρασκευή ότι «ενδέχεται να επιβάλει δασμούς» σε χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για την κατάληψη της πλούσιας σε ορυκτά Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Το 85% των Γροιλανδών αντιτίθεται στην ένταξη του εδάφους στις Ηνωμένες Πολιτείες

Συνέπεσε επίσης με επίσκεψη στην Κοπεγχάγη μιας διακομματικής αντιπροσωπείας από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, η οποία κατέστησε σαφή την αντίθεση πολλών Αμερικανών στη ρητορική απειλών της κυβέρνησης Τραμπ.

Κρατώντας σημαίες της Δανίας και της Γροιλανδίας, οι διαδηλωτές δημιούργησαν μια κόκκινη και λευκή θάλασσα έξω από το δημαρχείο της Κοπεγχάγης, φωνάζοντας «Kalaallit Nunaat!» — το όνομα του τεράστιου αρκτικού νησιού στη γροιλανδική γλώσσα.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν από γροιλανδικούς συλλόγους στην Κοπεγχάγη, καθώς και στις πόλεις Άαρχους, Άαλμποργκ, Οντένσε και στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ.

«Στόχος είναι να σταλεί ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα σεβασμού προς τη δημοκρατία της Γροιλανδίας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», ανέφερε στην ιστοσελίδα της η Uagut, ένωση Γροιλανδών στη Δανία.

Μια αντίστοιχη διαδήλωση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Νουούκ στις 16:00, για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στα «παράνομα σχέδια των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», όπως δήλωσαν οι διοργανωτές. Οι διαδηλωτές θα πορεύονταν προς το αμερικανικό προξενείο κρατώντας γροιλανδικές σημαίες.

Η συγκέντρωση στην Κοπεγχάγη, που ξεκίνησε στις 12:00, επρόκειτο να κάνει στάση έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη δανική πρωτεύουσα.

«Απαιτούμε σεβασμό»

«Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν θέσει τη Γροιλανδία και τους Γροιλανδούς και στη Δανία, υπό πίεση», δήλωσε στο AFP η πρόεδρος της Uagut, Τζούλι Ράντεμαχερ, καλώντας σε «ενότητα».

«Όταν οι εντάσεις αυξάνονται και οι άνθρωποι μπαίνουν σε κατάσταση συναγερμού, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις για εμάς και μεταξύ μας. Απευθύνουμε έκκληση στους Γροιλανδούς, τόσο στη Γροιλανδία όσο και στη Δανία, να σταθούν ενωμένοι», είπε.

Η διαδήλωση στη Γροιλανδία είχε στόχο «να δείξει ότι αναλαμβάνουμε δράση, ότι στεκόμαστε μαζί και ότι στηρίζουμε τους πολιτικούς μας, τους διπλωμάτες και τους εταίρους μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κρίστιαν Γιόχανσεν, ένας από τους διοργανωτές.

«Απαιτούμε σεβασμό στο δικαίωμα της χώρας μας στην αυτοδιάθεση και σε εμάς ως λαό», πρόσθεσε η Αβιγιάγια Ρόσινγκ-Όλσεν, επίσης διοργανώτρια.

«Απαιτούμε σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς νομικές αρχές. Αυτός δεν είναι μόνο ο δικός μας αγώνας· είναι ένας αγώνας που αφορά ολόκληρο τον κόσμο».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025, το 85% των Γροιλανδών αντιτίθεται στην ένταξη του εδάφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις το 6% δήλωσε υπέρ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Δανία —σύμμαχο στο ΝΑΤΟ— θεωρώντας ότι δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει σε αυτό το επιχείρημα, παρά το γεγονός ότι η στρατηγικής σημασίας Γροιλανδία καλύπτεται από την ομπρέλα ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναπτύσσουν στρατεύματα στη Γροιλανδία για στρατιωτική άσκηση που έχει στόχο να δείξει στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα «υπερασπιστούν την κυριαρχία τους», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλίς Ριφό.

Η Βρετανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν μικρό αριθμό στρατιωτικών για την προετοιμασία μελλοντικών ασκήσεων στην Αρκτική.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην άσκηση, ανακοίνωσε η Δανία την Παρασκευή.