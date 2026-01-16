Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Οι δασμοί φαίνεται ότι είναι η πανάκεια σε κάθε πρόβλημα του Αμερικανού προέδρου. Την ώρα που το σχέδιό του για να καταλάβει τη Γροιλανδία για «λόγους εθνικής ασφάλειας», όπως ισχυρίζεται, έχει βρει σφοδρές αντιδράσεις, προχώρησε σε νέα απειλή.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, o Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο το νησί της Αρκτικής να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Τραμπ σε συνάντηση με θέμα την αγροτική υγεία στον Λευκό Οίκο.

Η δήλωση έγινε την ώρα που αφηγούνταν πώς είχε απειλήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους με δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα. «Μπορεί να το κάνω αυτό και για τη Γροιλανδία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Quality healthcare no matter your zip code. President Trump hosts The Great, Historic Investment in Rural Health Roundtable, highlighting massive funding to all 50 states to ensure ALL AMERICANS receive quality healthcare. 🏥 pic.twitter.com/KrqTZmt5o9 — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «απολύτως» να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, αυξάνοντας την πίεση στη Δανία, στην οποία ανήκει επίσημα το νησί. Έχει επίσης εξαπολύσει απειλές κατά του Γροιλανδού πρωθυπουργού.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οτιδήποτε λιγότερο από το να περιέλθει η Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ θα ήταν «απαράδεκτο».

«Δεν εξαγοραζόμαστε»

Όλη η διεθνής κοινότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει καταδικάσει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία με το καλό ή με τη βία, καθώς αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γροιλανδίας έχουν αντιταχθεί στην ένταξή τους στις ΗΠΑ.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επίσης, έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ώστε να ενισχυθεί η άμυνά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει παραδεχθεί ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι κυρίως οι πλούσιοι φυσικοί πόροι του νησιού, ισχυρίζεται ότι η κατάληψή του θα ενισχύσει την άμυνά του.

Αυτό το τελευταίο σχόλιο έρχεται μετά από μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Ανεβάζοντας την πίεση

Λίγο νωρίτερα, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, είχε πει ότι το σχέδιο Τραμπ «πρέπει και θα πραγματοποιηθεί». «Η συμφωνία για να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο πρέπει και θα επιτευχθεί», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, διακομματική επιτροπή του Κογκρέσου, από γερουσιαστές που υποστηρίζουν το ΝΑΤΟ, επισκέπτεται τη Δανία, για να δηλώσει της στήριξή της στο Νούουκ και την Κοπεγχάγη έναντι των σχεδίων του Τραμπ.

Ο Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτης της Λουιζιάνα και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, δήλωσε στο Fox News, ότι ο πρόεδρος είναι σοβαρός για την απόκτηση των εδαφών της Γροιλανδίας. Είπε επίσης ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Μάρτιο.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει και θα επιτευχθεί μόλις εξελιχθεί αυτό», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος μιλάει σοβαρά. Νομίζω ότι έχει θέσει τα δεδομένα. Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία ο υπουργός [Εξωτερικών, Μάρκο] Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς».

ΝΑΤΟϊκή δύναμη στη Γροιλανδία

Σε «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, εξασφάλισε την ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής στη Γροιλανδία την Πέμπτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αυτή η ανάπτυξη δυνάμεων «δεν είχε καμία επίπτωση» στον «στόχο» του.

Δύο αεροσκάφη μεταφοράς στρατευμάτων της Δανίας προσγειώθηκαν στην περιοχή την Τετάρτη. Στη συνέχεια, η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία, μαζί με την Ολλανδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν την ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού στο νησί. Θα συμμετάσχουν σε αποστολή αναγνώρισης στο πλαίσιο της δανικής άσκησης «Arctic Endurance», που διοργανώθηκε με συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Αυτές οι μικρές ενισχύσεις δυνάμεων -δεκατρείς άνδρες από τη Γερμανία, π.χ., και ένας από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο- αποσκοπούν στην προετοιμασία αυτών των στρατών για μελλοντικές ασκήσεις στην Αρκτική, σύμφωνα με αμυντικές πηγές από διάφορες χώρες.