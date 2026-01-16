Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Βόμβα στα θεμέλια της επίσκεψης των Αμερικανών κοινοβουλευτικών στη Δανία για τη Γροιλανδία, σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατοίκους της, έβαλε από την Ουάσιγκτον ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ. «Η συμφωνία για να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο πρέπει και θα επιτευχθεί», δήλωσε.

Ο Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτης της Λουιζιάνα και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, δήλωσε στο Fox News, ότι ο πρόεδρος είναι σοβαρός για την απόκτηση των εδαφών της Γροιλανδίας. Είπε επίσης ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Μάρτιο.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει και θα επιτευχθεί μόλις εξελιχθεί αυτό», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος μιλάει σοβαρά. Νομίζω ότι έχει θέσει τα δεδομένα. Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία ο υπουργός [Εξωτερικών, Μάρκο] Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ, Επίσης, ότι οι ΗΠΑ θα την αποκτήσουν «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο τρόπο», αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει την κατάληψή της με τη βία. Επίσης, έχει προτείνει να την αγοράσει, πρόταση που απορρίφθηκε ως προσβλητική από τους Δανούς και τους Γροιλανδούς.

Αντικρουόμενες πληροφορίες

Μετά τη συνάντηση της Τετάρτης μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο, το Τζέι Ντι Βανς και των υπουργών Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας, οι δύο πλευρές έδωσαν εντελώς αντίθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά που συμφωνήθηκαν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι μια αντιπροσωπεία από τη Δανία και τη Γροιλανδία συμφώνησε να «συνεχίσει να έχει τεχνικές συνομιλίες για την απόκτηση της Γροιλανδίας».

Ωστόσο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και Βίβιλαν Μότζφελντ, αντίστοιχα, την αντέκρουσαν. Ο Ράσμουσεν είπε ότι δεν είχαν καταλήξει σε τέτοια συμφωνία. Αντίθετα, είπαν ότι συμφώνησαν να σχηματίσουν μια ομάδα εργασίας για να διερευνήσει εάν ήταν δυνατόν να «προσαρμοστούν» στις επιθυμίες ασφαλείας των ΗΠΑ για την περιοχή της Αρκτικής.

Επίσης, η Μότζφελντ δήλωσε ότι η Λίβιτ δεν ήταν στη συνάντηση. Μιλώντας στην εφημερίδα Sermitsiaq της Γροιλανδίας, δήλωσε: «Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά, η κατάσταση είναι ακόμα πολύ αβέβαιη, αλλά έχουμε ένα νέο κανάλι, ένα μέρος όπου μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας ο ένας στον άλλον».

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η άμυνα της Γροιλανδίας είναι «κοινή ανησυχία» για το ΝΑΤΟ, καθώς διεθνή στρατεύματα άρχισαν να φτάνουν στη Γροιλανδία από όλη την Ευρώπη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Παρασκευή ότι η αποστολή αναγνώρισης θα αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης αεροσκαφών Eurofighter στην περιοχή.

«Είναι θέμα να εξετάσουμε εάν η Αρκτική είναι ασφαλής και σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτό μαζί με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία

Τα σχόλια του έγιναν καθώς διακομματική ομάδα 11 μελών της Βουλής και της Γερουσίας βρίσκεται στην Κοπεγχάγη, για να συναντήσει της ηγεσία της Δανίας. Μεταξύ των Αμερικανών κοινοβουλευτικών, που θέλουν να δείξουν τη στήριξή τους στη Δανία, αναφορικά με το θέμα της Γροιλανδίας, είναι οι Ρεπουμπλικάνοι Τομ Τίλις και Λίζα Μουρκόφσκι και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς.

Η 11μελής αντιπροσωπεία συναντήθηκε με βουλευτές, καθώς και με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, και τον ομόλογό της από τη Γροιλανδία, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Ο επικεφαλής της ομάδας, γερουσιαστής Κρις Κουνς, δήλωσε ότι το ταξίδι τους είχε ως στόχο να ακούσουν τους ντόπιους και να μεταφέρουν τις απόψεις τους στην Ουάσιγκτον «για να μειώσουν τη θερμοκρασία».

Την Τετάρτη, οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας/Γροιλανδίας στην Ουάσιγκτον, δεν έπεισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τα σχέδιά του.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει γερουσιαστές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηρικτές του ΝΑΤΟ.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής, Λίζα Μουρκόφσκι, ρωτήθηκε τι θα μπορούσαν να κάνουν τα εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου για να σταματήσουν τον Τραμπ. Απάντησε ότι το Κογκρέσο έχει τον ρόλο του στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δαπάνες στις ΗΠΑ. Αναφορά στην ικανότητα των βουλευτών και γερουσιαστών του Κογκρέσου να μην εγκρίνουν χρήματα για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Μουρκόφσκι επισήμανε επίσης ότι τα μέλη του Κογκρέσου πρέπει να ακούσουν τις απόψεις των ψηφοφόρων τους. Το 75% των Αμερικανών αντιτίθεται στο σχέδιο του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Να μείνουμε ενωμένοι»

Η Δανία, που έχει απορρίψει το σχέδιο Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έχει συμφώνησε να παράσχει υποστήριξη, ώστε η Γροιλανδία να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Γροιλανδίας.

Ο Τόρστεν Σακ Πέντερσεν, υπουργός δημόσιας ασφάλειας και ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης της Δανίας, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να σταθούμε ενωμένοι».

Ο Πίτερ Μποργκ, υπουργός αλιείας, κυνηγιού, γεωργίας, αυτάρκειας και περιβάλλοντος της Γροιλανδίας, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «εκτιμά την υποστήριξη της Δανίας για την ενίσχυση της ετοιμότητας στη Γροιλανδία».

«Φοβόμαστε – Κοιτάμε διαρκώς τον ουρανό»

Στο μεταξύ, οι απειλές του Αμερικανού προέδρου φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει αίσθημα φόβου για στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία.

Μιλώντας στον Guardian, Γροιλανδοί που ζουν στην πρωτεύουσα Νουούκ δήλωσαν ότι φοβούνται τόσο πολύ την απειλή από τις ΗΠΑ που παρακολουθούν οι ίδιοι τον ουρανό και τη θάλασσα. Ελλείψει υποστήριξης ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης από τις αρχές, πολλοί δήλωσαν ότι επεξεργάζονται τα δικά τους σχέδια για το τι θα κάνουν σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης ή σύλληψης από τις αμερικανικές δυνάμεις.