Γροιλανδία: Έβαλε τα κλάματα η ΥΠΕΞ λόγω της «μεγάλης πίεσης» από τον Τραμπ

Με δάκρυα, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βιβιάν Μότζφελντ, περιέγραψε την «έντονη πίεση» που δέχεται λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για ανάληψη ελέγχου της περιοχής.

Η Βίβιαν Μότζφελντ και ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, συναντήθηκαν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνομιλίες που κατέληξαν σε «θεμελιώδη διαφωνία».

«Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρότι δεν είμαστε πολλοί», δήλωσε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KNR μετά το πέρας των συνομιλιών. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Όμως τις τελευταίες ημέρες, φυσικά…». Η κ. Μότζφελντ λύγισε στιγμιαία και, συγκρατώντας τα δάκρυά της, είπε: «Αχ, γίνομαι πολύ συναισθηματική. Έχω κατακλυστεί. Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση, αυτό ήταν έντονο», γράφει ο Independent.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας είναι «ισχυρή» και δεσμεύτηκε να εργαστεί «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και να ζει με σιγουριά», προσθέτοντας: «Χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη για να το πετύχουμε αυτό, καθώς συνεχίζουμε το έργο μας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει το έδαφος αυτό, το οποίο έχει επανειλημμένως χαρακτηρίσει απαραίτητο για την «εθνική ασφάλεια». Ωστόσο, έχει συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δείτε το βίντεο: