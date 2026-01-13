newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 17:57

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ότι η χώρα του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, μετά την πρόσφατη ενίσχυση των απειλών του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Ωστόσο, η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και δεν επιθυμεί να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρωθυπουργός του νησιού, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν.

«Αντιμετωπίζουμε μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, τότε επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Νίλσεν. «Είμαστε ενωμένοι με το Βασίλειο της Δανίας».

Προς την ανεξαρτησία

Αν και η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το έδαφος αυτό κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, ένας στόχος που μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο κοινοβούλιο του νησιού.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν η δήλωση της Τρίτης σηματοδοτούσε μια μόνιμη αλλαγή πολιτικής.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αποκτήσουν για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να καταλάβουν στο μέλλον αυτό το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά έδαφος.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει διάφορα σχέδια για να θέσουν τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού και της καταβολής εφάπαξ ποσού στους Γροιλανδούς ως μέρος μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, ζήτησαν συνάντηση με τον Ρούμπιο μετά τις απειλές του Τραμπ.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ήθελε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη νωρίτερα την Τρίτη.

«Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε τη συνάντηση που μας δόθηκε ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση… σε μια αίθουσα συσκέψεων όπου μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα», πρόσθεσε.

Το μέλλον διαφαίνεται δύσκολο μέλλον

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι είναι δύσκολο να αντισταθεί στις ΗΠΑ, μέλος του ΝΑΤΟ και ο σημαντικότερος σύμμαχος της χώρας για πολλές δεκαετίες.

«Αλλά πολλά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το πιο δύσκολο μέρος είναι τώρα μπροστά μας», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της εξαγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αν και αντιμετωπίζει αντίσταση στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις Βρυξέλλες την επόμενη Δευτέρα, για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας στην Αρκτική, μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Γροιλανδίας, Μότσφελντ.

Η Δανία σχεδιάζει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, με τη συμμετοχή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ σε ασκήσεις και εκπαίδευση το 2026, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

«Τα τελευταία χρόνια, προτεραιότητα της Δανίας ήταν να διεξαχθεί συζήτηση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από το ΝΑΤΟ σε θέματα που αφορούν την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και γύρω από αυτήν», δήλωσε ο Πούλσεν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Economy
Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
«Δολοφόνοι του κουρδικού λαού» 13.01.26

Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σαράα στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι

Σύνταξη
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13.01.26

Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: «Έρχεται βοήθεια», λέει ο Τραμπ στους διαδηλωτές – Διαδηλωτής κινδυνεύει να εκτελεστεί την Τετάρτη – Στους 2.000 οι νεκροί
Οι τελευταίες εξελίξεις 13.01.26 Upd: 17:37

«Έρχεται βοήθεια» λέει ο Τραμπ στους Ιρανούς - Διαδηλωτής κινδυνεύει να εκτελεστεί την Τετάρτη - Στους 2.000 οι νεκροί

Οι αρχές του Ιράν κατηγορούν «τρομοκράτες» για τον θάνατο πολιτών και μελών των σωμάτων ασφαλείας - New York Times: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Σαουδική Αραβία 13.01.26

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Σύνταξη
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
«Δολοφόνοι του κουρδικού λαού» 13.01.26

Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σαράα στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι

Σύνταξη
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Όραμα 13.01.26

Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Όλα ανοιχτά 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο