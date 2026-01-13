«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ότι η χώρα του θα προτιμούσε να παραμείνει μέρος της Δανίας παρά να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, μετά την πρόσφατη ενίσχυση των απειλών του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Ωστόσο, η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και δεν επιθυμεί να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρωθυπουργός του νησιού, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν.

«Αντιμετωπίζουμε μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, τότε επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Νίλσεν. «Είμαστε ενωμένοι με το Βασίλειο της Δανίας».

Προς την ανεξαρτησία

Αν και η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το έδαφος αυτό κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, ένας στόχος που μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο κοινοβούλιο του νησιού.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν η δήλωση της Τρίτης σηματοδοτούσε μια μόνιμη αλλαγή πολιτικής.

BREAKING: All five parties in Greenland issue a statement. “We don’t want to be Americans, we don’t want to be Danish; we want to be Greenlanders.” pic.twitter.com/KXHrOlPKOJ — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 10, 2026

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να την αποκτήσουν για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να καταλάβουν στο μέλλον αυτό το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτά έδαφος.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει διάφορα σχέδια για να θέσουν τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού και της καταβολής εφάπαξ ποσού στους Γροιλανδούς ως μέρος μιας προσπάθειας να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία, Βίβιαν Μότσφελντ, ζήτησαν συνάντηση με τον Ρούμπιο μετά τις απειλές του Τραμπ.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ήθελε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη νωρίτερα την Τρίτη.

«Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε τη συνάντηση που μας δόθηκε ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση… σε μια αίθουσα συσκέψεων όπου μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα», πρόσθεσε.

trump on Greenland: «whether they like it or not… If we don’t do it the easy way, we’ll do it the hard way.» Again, forcing himself on someone who has already said no. He’s not beating those rape allegations.pic.twitter.com/9agM6al4NF — BrooklynDad_Defiant!☮ (@mmpadellan) January 11, 2026

Το μέλλον διαφαίνεται δύσκολο μέλλον

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι είναι δύσκολο να αντισταθεί στις ΗΠΑ, μέλος του ΝΑΤΟ και ο σημαντικότερος σύμμαχος της χώρας για πολλές δεκαετίες.

«Αλλά πολλά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το πιο δύσκολο μέρος είναι τώρα μπροστά μας», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της εξαγοράς της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αν και αντιμετωπίζει αντίσταση στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις Βρυξέλλες την επόμενη Δευτέρα, για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας στην Αρκτική, μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Γροιλανδίας, Μότσφελντ.

Η Δανία σχεδιάζει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, με τη συμμετοχή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ σε ασκήσεις και εκπαίδευση το 2026, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

«Τα τελευταία χρόνια, προτεραιότητα της Δανίας ήταν να διεξαχθεί συζήτηση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από το ΝΑΤΟ σε θέματα που αφορούν την παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και γύρω από αυτήν», δήλωσε ο Πούλσεν.