«Κρίσιμη στιγμή» για τη Δανία εν μέσω απειλών του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία – Τι είπε η Φρέντερικσεν

Η Μέττε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η Δανία βρίσκεται μπροστά σε μια «καθοριστική στιγμή» εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι ενδέχεται να στρέψουν την πλάτη τους στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των κομμάτων σε μια πολιτική συγκέντρωση την Κυριακή, η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι η χώρα της βρίσκεται «σε σταυροδρόμι».

Τα σχόλιά της ήρθαν πριν από μια κρίσιμη εβδομάδα στις ολοένα και πιο τεταμένες σχέσεις μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και ΗΠΑ, κατά την οποία οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και Βίβιαν Μότζφελτ, πρόκειται να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι και αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε η Φρέντερικσεν σύμφωνα με τον Guardian.

«Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά, διότι αν διαπιστώσουμε ότι οι Αμερικανοί στρέφουν την πλάτη τους στη δυτική συμμαχία, ότι στρέφουν την πλάτη τους στη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ απειλώντας έναν σύμμαχο, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει, τότε όλα θα σταματήσουν».

NATO will cease to exist if the United States invades Greenland “Everything will stop — including NATO and the security system that has been in place since the end of World War II,” – Danish Prime Minister Mette Frederiksen said. She thinks the U.S exist because of NATO pic.twitter.com/Uijeua8OTM — Global Report (@Globalrepport) January 5, 2026

«Είτε τους αρέσει, είτε όχι»

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση σχετικά με τη Γροιλανδία «είτε τους αρέσει είτε όχι».

Είπε: «Θα κάνουμε κάτι με τη Γροιλανδία, είτε με τον ευγενικό τρόπο είτε με τον πιο δύσκολο τρόπο». Η κυβέρνησή του έχει αρνηθεί επανειλημμένα να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, παρά το γεγονός ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιένς-Φρέντερικ Νίλσεν, μαζί με τους ηγέτες των τεσσάρων άλλων πολιτικών κομμάτων της χώρας, απάντησαν εκδίδοντας μια κοινή δήλωση που ανέφερε: «Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να γίνουμε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί. Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί από τους Γροιλανδούς».

Η στήριξη του ΝΑΤΟ προς τη Δανία

Στην εγχώρια πολιτική συζήτηση στο Νιμποργκ, η Φρέντερικσεν είπε ότι, αν και είχε δει τον Τραμπ από τότε, δεν είχε συζητήσει μαζί του για τη Γροιλανδία από ένα τηλεφώνημα πριν από ένα χρόνο.

Η Δανία, είπε, «κάνει ό,τι μπορεί για να επικρατήσει η θέση της στην αμερικανική πραγματικότητα», αλλά πρέπει να «παραμείνει σταθερή» στο θέμα της Γροιλανδίας.

Είπε: «Στην εποχή μας, θα υπάρξουν πολλές αναποδιές όπου μπορείς να επιλέξεις μόνο μεταξύ του σωστού και του λάθους, και αυτή είναι μία από αυτές».

Περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων ως «σύγκρουση για τη Γροιλανδία», είπε:

«Έχουμε λάβει τεράστια υποστήριξη από τις χώρες του ΝΑΤΟ».

Εν τω μεταξύ, σε μια εθνική διάσκεψη για τον λαό και την άμυνα στο Σάλεν, στη βορειοδυτική Σουηδία, ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον μίλησε υπέρ της γειτονικής Δανίας.

Οι ΗΠΑ, είπε, θα έπρεπε να ευχαριστήσουν τη Δανία για τη μακροχρόνια πίστη της, αντί να εκτοξεύουν «απειλητική ρητορική» εναντίον της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Καταδίκασε επίσης την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και «κινδυνεύει να ενθαρρύνει περισσότερες χώρες να ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο».

Η Σουηδία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα επενδύσει περίπου 15 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες σε δυνατότητες εδαφικής αεροπορικής άμυνας.

«Ο κόσμος που γνωρίζουμε συνεχίζει να ταράζεται», είπε ο Kristersson. «Πάρτε το σοβαρά, αλλά μην πανικοβάλλεστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».