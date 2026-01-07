Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία
Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί να υπογραμμίσει τον διπλωματικό προσανατολισμό της αμερικανικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προτιμά την επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω διαλόγου.
Την πρόθεσή του να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με αξιωματούχους της Δανίας ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τη Γροιλανδία.
Το ζήτημα έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι επιθυμεί την απόκτησή της.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει «διάφορες επιλογές» για τη Γροιλανδία, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η χρήση στρατιωτικών μέσων.
«Εάν ένας πρόεδρος εκτιμήσει ότι υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο.
Παράλληλα, επιχείρησε να υπογραμμίσει τον διπλωματικό προσανατολισμό της αμερικανικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προτιμά την επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω διαλόγου.
«Ως διπλωμάτης – ρόλο που υπηρετώ σήμερα – και στο πλαίσιο όσων προσπαθούμε να κάνουμε, επιλέγουμε πάντα άλλους τρόπους επίλυσης, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις όπως αυτή της Βενεζουέλας», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ μέσω μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής επιλογής.
