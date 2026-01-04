newspaper
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 21:25
Σέρρες: Με δαγκωματιές από ζώα βρέθηκε η σορός του πυροσβέστη
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 16:08
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 13:09
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 18:35

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν στρατεύματα στη Βενεζουέλα και η κυβέρνηση του απαχθέντος Νικολάς Μαδούρο διατηρεί τον έλεγχο της εξουσίας στη χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με εν ενεργεία αξιωματούχους στο Καράκας.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο CBS, ο Μάρκο Ρούμπιο, μία μέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ «θα κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα, έδωσε μια άλλη εικόνα για τα αμερικανικά σχέδια.

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», είπε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σφοδρή κριτική.

REUTERS/Jonathan Ernst

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, όσα κάνουν».

«Παραμένουμε ενωμένοι»

Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ως προεδρεύουσα. Η Ροντρίγκες είναι επίσης υπουργός Πετρελαίου και έχει ήδη διαψεύσει τις δηλώσεις Τραμπ ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Επίσης, ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο, υπουργός Εσωτερικών, που επίσης διώκεται από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της χώρας θα παραμείνει ενωμένη. Και πως στηρίζει τον Νικολάς Μαδούρο.

«Εδώ, η ενότητα της επαναστατικής δύναμης είναι κάτι παραπάνω από εγγυημένη και εδώ υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος, του οποίου το όνομα είναι Νικολάς Μαδούρο Μόρος. Να μην υποκύψει κανείς στις προκλήσεις του εχθρού», δήλωσε.

«Είμαστε εξοργισμένοι γιατί στο τέλος αποκαλύφθηκαν όλα», σημείωσε ο Καμπέγιο, που έχει δεσμούς με τον στρατό. «Αποκαλύφθηκε ότι θέλουν μόνο το πετρέλαιό μας», πρόσθεσε.

Ρούμπιο: Μόνο εμπάργκο πετρελαίου

Στη συνέντευξή του, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να αποκλείσει «ανάπτυξη στρατευμάτων στη Βενεζουέλα». Αλλά, πρόσθεσε, «δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα εμπάργκο πετρελαίου που μας επιτρέπει να ασκήσουμε σημαντική επιρροή σε ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια».

«Αυτό παραμένει σε ισχύ, και συνιστά τεράστιο μοχλό πίεσης, που θα συνεχιστεί μέχρι να δούμε αλλαγές που όχι μόνο προάγουν το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Αλλά και αλλαγές που οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας. Και αυτό είναι το είδος ελέγχου που υποδεικνύει ο πρόεδρος όταν το λέει αυτό. Συνεχίζουμε με αυτό το εμπάργκο και αναμένουμε να δούμε αλλαγές. Όχι μόνο στον τρόπο που λειτουργεί η πετρελαϊκή βιομηχανία προς όφελος του λαού, αλλά και για να σταματήσουν το εμπόριο ναρκωτικών. Ωστε να μην έχουμε πλέον αυτά τα προβλήματα με τις συμμορίες, ώστε να διώξουν τις FARC και τον ELN και να μην νιώθουν πλέον άνετα με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν στο δικό μας ημισφαίριο».

Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, η Ουάσιγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της προεδρεύουσας Ντέλσι Ροντρίγκες και εκείνες των άλλων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία και «θα δει τι θα συμβεί».

«Η διαφορά» με τον Νικολάς Μαδούρο, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι «ήταν κάποιος με τον οποίο δεν μπορούσες να συνεργαστείς» και που «δεν τήρησε τις συμφωνίες του».

Αδειάζοντας την Ματσάδο

Ο Μάρκο Ρούμπιο «άδειασε» παράλληλα και την ηγεσία της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Ακριβώς όπως είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε έτοιμη μαζί με τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, να αναλάβουν την εξουσία και τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ματσάδο, που το Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε του το αφιέρωσε, «δεν έχει τη στήριξη» του λαού της Βενεζουέλας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, πιο προσεκτικός, απέφυγε να απαντήσει. Δήλωσε όμως με νόημα:

«Ολόκληρος ο μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής πιστεύει ότι όλα είναι Λιβύη, όλα είναι Ιράκ, όλα είναι Αφγανιστάν. Αλλά εδώ δεν είναι η Μέση Ανατολή. Και η αποστολή μας εδώ είναι πολύ διαφορετική. Εδώ είναι το Δυτικό Ημισφαίριο. Μέσα στο Δυτικό Ημισφαίριο, έχουμε μια χώρα, ενδεχομένως μια πολύ πλούσια χώρα, που έχει υποπέσει υπό τον έλεγχο αυτού του καθεστώτος».

Και κατέληξε: «Αντιμετωπίζουμε αυτό που αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα».

World
Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Απειλές 04.01.26

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
