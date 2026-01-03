Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία στη Βενεζουέλα»

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα», μέχρι να υπάρξει μετάβαση, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μιλά για την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Η πρόσφατα βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο (το έχει αφιερώσει στον Ντόναλντ Τραμπ), εξέδωσε δήλωση, με την οποία καλεί τον αντίπαλο του Νικολάς Μαδούρο στις εκλογές του 2024, Εδμούντο Γκονσάλες Ουρούτιο, να επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ενώ η νίκη του Ουρούτια ήταν σαρωτική στις εκλογές, ο Μαδούρο και ο κρατικός μηχανισμός νόθευσαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Έκτοτε, ο Ουρούτια ζει εξόριστος στην Ισπανία.

«Να αναλάβει τη συνταγματική εντολή»

Στη δήλωσή της η Ματσάδο, που βρίσκεται σε αδιευκρίνιστη περιοχή στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι ο Εδμούντο Γκονσάλες Ουρούτια «πρέπει να αναλάβει αμέσως τη συνταγματική του εντολή». Επίσης ότι πρέπει «να αναγνωριστεί ως αρχιστράτηγος των εθνικών ενόπλων δυνάμεων από όλους τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες της».

«Σήμερα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την εντολή μας και να αναλάβουμε την εξουσία. Ας παραμείνουμε σε εγρήγορση, ενεργοί και οργανωμένοι μέχρι να επιτευχθεί η δημοκρατική μετάβαση – μια μετάβαση που μας χρειάζεται όλους», έγραψε.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Επίσης, έστειλε ένα μήνυμα προς τους πολίτες: «Προς τους Βενεζουελάνους εντός της χώρας μας: να είστε έτοιμοι να εκτελέσετε αυτό που σύντομα θα ανακοινώσουμε μέσω των επίσημων καναλιών μας».

«Μέχρι το τέλος»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είπε: «Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη. Περπατάμε χέρι-χέρι με τον Θεό, μέχρι το τέλος».

Όσον αφορά τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, είπε:

«Από σήμερα, ο Νικολάς Μαδούρο είναι αντιμέτωπος με τη διεθνή δικαιοσύνη για τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον των Βενεζουελάνων και εναντίον πολιτών πολλών άλλων εθνών. Αντιμέτωπος με την άρνησή του να αποδεχτεί μια διαπραγματευμένη έξοδο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκπληρώσει την υπόσχεσή της να επιβάλει τον νόμο».

Η Ματσάδο υποσχέθηκε ότι η αντιπολίτευση «θα αποκαταστήσει την τάξη».

«Θα αποκαταστήσουμε την τάξη, θα απελευθερώσουμε τους πολιτικούς κρατούμενους, θα οικοδομήσουμε μια εξαιρετική χώρα και θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στην πατρίδα μας. Έχουμε αγωνιστεί εδώ και χρόνια, έχουμε δώσει τα πάντα και άξιζε τον κόπο. Αυτό που έπρεπε να συμβεί συμβαίνει», πρόσθεσε.

Βενεζουέλα υπό αμερικανική διοίκηση

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αφού διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, είπε:

«Θα κυβερνήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».

«At my direction, the U.S. Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela…This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history.» – PRESIDENT DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/QibvrRKsSv — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026



«Θέλουμε ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας, και αυτό περιλαμβάνει πολλούς από τη Βενεζουέλα που ζουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι η πατρίδα τους», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να ρισκάρουν να αναλάβει τη Βενεζουέλα κάποιος άλλος που δεν έχει κατά νου το καλό του λαού της Βενεζουέλας». Ωστόσο, δεν εξήγησε ποιους εννοούσε. «Έχουμε περάσει δεκαετίες με αυτό. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον νόμο, στη Βενεζουέλα, αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ο πρόεδρος, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει το αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση του Μαδούρο τον αναπληρώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε σήμερα με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας. Είπε ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες συμφώνησε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και πως έχει ήδη ορκιστεί πρόεδρος.

«Είναι, υποθέτω, η πρόεδρος. Είχε μια μακρά συζήτηση με τον Μάρκο και είπε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστείτε. Δεν είχε άλλη επιλογή», δήλωσε για την Ροντρίγκες ο Ντόναλντ Τραμπ.