Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Με την εξαίρεση τους προέδρους της Αργεντινής και του Εκουαδόρ, Χαβιέρ Μιλέι, οι χώρες τις Λατινικής Αμερικής έχουν καταδικάσει την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την περιοχή, αλλά και για την ειρήνη εν γένει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στο Καράκας και σε άλλες πόλεις στη Βενεζουέλα. Με μήνυμά του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει και έχουν απομακρύνει από τη χώρα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι οδηγούνται στη Νέα Υόρκη για τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Κολομβία: Ενισχύει τα σύνορα

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, που επίσης έχει δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε την επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας απορρίπτει την επιθετικότητα κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής», είπε.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η χώρα του, μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της. Στόχος να ενισχύσει τα σύνορά της, καθώς εκφράζει φόβους για κύμα προσφύγων από τη γειτονική της χώρα.

Επίσης, ο Γουστάβο Πέτρο, με ανάρτησή του στο Χ, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη ασφαλείας για το θέμα αυτό. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μεξικό: «Έντονη καταδίκη»

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, επίσης στο X, παρέθεσε ένα απόσπασμα από τον Χάρτη του ΟΗΕ που αναφέρει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ενός άλλου κράτους.

Κοινοποίησε επίσης μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η κυβέρνησή της «καταδικάζει και απορρίπτει έντονα» την επίθεση.

Βραζιλία: «Ξεπεράστηκε κάθε όριο»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν κάθε παραδεκτό όριο.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λούλα ντα Σίλβα μίλησε για «σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας», προειδοποιώντας ότι δημιουργείται «ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο» για τη διεθνή κοινότητα.

Η Βραζιλία μοιράζεται σύνορα 2.000 χιλιομέτρων με τη Βενεζουέλα. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά τις εκλογές του 2024 στη Βενεζουέλα, καθώς υπήρξαν καταγγελίες για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος υπέρ του Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας επαναλαμβάνει την προσφορά που έκανε στον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο δημόσια όσο και κατ’ ιδίαν, να μεσολαβήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Λούλα μίλησε και με τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Λούλα ντα Σίλβα τόνισε ότι η επίθεση των ΗΠΑ «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές παρέμβασης στην πολιτική της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «ανταποκριθεί δυναμικά μέσω του ΟΗΕ». Προειδοποίησε επίσης ότι «η επίθεση σε χώρες, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι το πρώτο βήμα προς έναν κόσμο βίας (…) όπου υπερισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου».

Επίσης, η κυβέρνηση στη Βραζιλία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Μπραζίλια, για να συγκεντρώσει και να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά της Βενεζουέλας.

Κούβα: «Εγκληματική επίθεση»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, χαρακτήρισε την επίθεση στη Βενεζουέλα «εγκληματική» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δώσει μια σκληρή απάντηση στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, οι ΗΠΑ ευθύνονται για «κρατική τρομοκρατία κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Γουιάνα: «Σοβαρή ανησυχία»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, η κυβέρνηση της Γουιάνας, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση. Όπως σημείωσε, η αμερικανική επέμβαση προκαλεί «σοβαρή ανησυχία» στην ευρύτερη περιοχή.

Χιλή: «Ανησυχία και καταδίκη»

Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, εξέφρασε την «ανησυχία και την καταδίκη» της κυβέρνησής του για τις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, ζητώντας ειρηνική επίλυση της κρίσης.

«Ως κυβέρνηση της Χιλής, εκφράζουμε την ανησυχία και την καταδίκη μας για τις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και ζητούμε ειρηνική λύση στη σοβαρή κρίση που πλήττει τη χώρα», έγραψε στο X.

Επίσης, επιβεβαίωσε την προσήλωση της Χιλής στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της χρήσης βίας, της μη επέμβασης, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Αργεντινή και Εκουαδόρ

Από την άλλη πλευρά, δύο πρόεδροι χωρών της Λατινικής Αμερικής, που διατηρούν στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασαν ικανοποίηση από τις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Δήλωσε στο Χ: «Η ελευθερία προχωρά! Ζήτω η ελευθερία!»

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα χαιρέτισε το γεγονός. Έγραψε στο X: «Προς όλους τους εγκληματίες ναρκο-τσαβιστές, έρχεται η ώρα σας. Η δομή σας θα καταρρεύσει εντελώς σε ολόκληρη την ήπειρο».

Κάλεσε επίσης τους ηγέτες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και το κοινό να ανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας.