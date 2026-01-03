newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βενεζουέλα: Όλα όσα ξέρουμε για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Όλα όσα ξέρουμε για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Το ερώτημα που έρχεται στο προσκήνιο είναι αν η αμερικανική επίθεση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη Μαδούρο ή αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση

Σύνταξη
Spotlight

Δραματικές ώρες στη Βενεζουέλα μετά την αμερικανική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στο Καράκας και σε άλλες πόλεις αλλά και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στη Βενεζουέλα καθώς λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας υπήρξαν απανωτά αμερικανικά χτυπήματα εναντίον στόχων στη Βενεζεούλα που περιελάμβαναν  στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και κυβερνητικά κτίρια.

Οι πληροφορίες για τα τις περιοχές και τους στόχους που χτυπήθηκαν είναι συγκεχυμένες ενώ από την πλευρά της Βενεζεούλας ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν άμαχοι νεκροί.

Πριν από αρκετές ημέρες η εντολή Τραμπ για τη σύλληψη Μαδούρο

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αμερικανός πρόεδρος  Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως πριν από αρκετές ημέρες για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την Δύναμη Δέλτα του Στρατού.

Η τοποθεσία του – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες –  εντοπίστηκε από τη CIA, στην οποία ο Τραμπ είχε δώσει άδεια για μυστική δραστηριότητα εντός της Βενεζουέλας πριν από μερικούς μήνες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».

Λίγη ώρα μετά την είδηση της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο δίκτυο CBS News ότι «ο Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού.

Η παραγωγή και διύλιση πετρελαίου στην κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA της Βενεζουέλας, συνεχίζονται κανονικά σήμερα και σημαντικότερες εγκαταστάσεις της δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής που έγιναν για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μια από τις πηγές είπε ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές στο λιμάνι Λα Γκουάρια κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, που δεν χρησιμοποιείται όμως για πετρελαϊκές δραστηριότητες.

Τι συμβαίνει με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας

Το ερώτημα που έρχονται στο προσκήνιο είναι αν η αμερικανική επίθεση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη Μαδούρο ή αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η σύλληψη Μαδούρο υπάρχουν δηλώσεις από αξιωματούχους της Βενεζουέλας, όπως την αντιπρόεδρο και τον υπουργό Άμυνας της χώρας καθώς και τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας.

«Θα νικήσουμε» δήλωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας, που οδήγησαν – σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές – στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Και στο τέλος αυτών των επιθέσεων, θα νικήσουμε. Ζήτω η πατρίδα! Πιστοί για πάντα! Δεν θα γίνουμε ποτέ προδότες», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, υποσχόμενος: «Αυτός δεν είναι ο πρώτος αγώνας, αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη… ξέρουμε πώς να επιβιώνουμε σε όλες τις περιστάσεις».

Η αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι διαταγές του Νικολάς Μαδούρο προς τον στρατό της Βενεζουέλας παραμένουν σε ισχύ.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής τους από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Το Καράκας, όπως είπε η ίδια, δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος της χώρας ούτε η σύζυγός του.

Καταδικάζουν την επίθεση Ρωσία και Ιράν – Πώς αντέδρασε η ΕΕ

Η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα, προκάλεσε την αντίδραση διαφόρων χωρών όπως η Ρωσία και το Ιράν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ κάνοντας λόγο για «πράξη ένοπλης επίθεσης» εναντίον της Βενεζουέλας.

Όπως αναφέρει η Μόσχα «στην τρέχουσα κατάσταση, είναι σημαντικό να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρώσουμε στην εξεύρεση μιας διεξόδου από την κατάσταση αυτή μέσω του διαλόγου», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών.

Και το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα την πρωτεύουσα Καράκας καθώς και άλλες πόλεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δεν αναμένει περαιτέρω δράση κατά της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, λέει ένας Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής.

Αναφορικά με την αντίδραση της Ευρώπης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε:

«Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητάμε αυτοσυγκράτηση. Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στη χώρα είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

