Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Στη Γερμανία το νέο νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, την ώρα που αυξάνεται διεθνώς το αίτημα για μείωση ακόμη και του 40 ώρου.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε την Τρίτη από το υπουργικό συμβούλιο, θυμίζει πολύ τον ελληνικό νόμο που έφερε στη ζωή των εργαζομένων το 13ωρο. Που παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως κάτι εθελοντικό, ο εργαζόμενος που θα αρνηθεί θα πρέπει να εξηγήσει γιατί το κάνει.

«Δουλέψτε περισσότερο»

Από την ανάληψη της διακυβέρνησης της Γερμανίας από τον συνασπισμό υπό τον Φρίντριχ Μερτς, το ωράριο εργασίας βρέθηκε στο στόχαστρο.

Ένα χρόνο πριν, η Γερμανία αντιμετώπιζε το εξής οικονομικό παράδοξο: η απασχόληση ήταν σε ιστορικά υψηλά. Το ποσοστό, σύμφωνα με τη Eurostat, ήταν 77,2%, 6,8% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης των «27». Ωστόσο, ο μέσος όρος ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο είναι λίγο πάνω από 34 ώρες την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν είχε να κάνει με το 40ωρο.

Το ποσοστό αυτό ήταν 7% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και 16% λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Οι πλήρως εργαζόμενοι δουλεύουν 40,1 ώρες την εβδομάδα.

Απλώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι –νέοι, φοιτητές και μητέρες- που είχαν ελαστικό ωράριο.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει εντάξει την αύξηση των ωρών εργασίας στο σχέδιό του για την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας.

Σήμερα, χιλιάδες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ορίζουν κατά μέσο όρο ως εργάσιμη εβδομάδα αυτή των 37,8 ωρών. Από το 1993, το μέσο ωράριο εργασίας έχει μειωθεί κατά 13,5%. Και η κυβέρνηση των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών έχουν δεσμευτεί ότι θα δώσουν κίνητρα για να αυξήσουν οι Γερμανοί τις ώρες εργασίας τους. Ακόμη και να καθυστερήσουν τη συνταξιοδότηση.

Τέλος στο 8ωρο

Το νέο νομοσχέδιο ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας (Σοσιαλδημοκράτης), μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag). Είπε ότι η κυβέρνηση Μερτς θα προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία «σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για το ωράριο εργασίας». Και θα το κάνει αυτό εισάγοντας «το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας αντί για το μέγιστο ημερήσιο ωράριο εργασίας».

Αυτό σημαίνει ότι η οκτάωρη εργάσιμη ημέρα δεν θα είναι πλέον το πρότυπο στη Γερμανία. Η ευρωπαϊκή οδηγία ορίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται έως και 48 ώρες σε μια επταήμερη περίοδο. Επίσης, έως και 10 ώρες την ημέρα, αντί για έως και οκτώ ώρες. Όσον αφορά την άδεια, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 11 ώρες άδεια μεταξύ κάθε 10ωρης βάρδιας.

Μέχρι σήμερα, το ωράριο εργασίας στη Γερμανία είναι στο μέγιστο οκτώ ώρες εργασίας την ημέρα. Αυτό μπορεί να παραταθεί σε 10 ώρες την ημέρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προϋπόθεση είναι ότι, εντός έξι μηνών (ή 24 εβδομάδων), ο συνολικός μέσος χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την ημέρα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Μπας, η κυβέρνηση της Γερμανίας επιθυμεί να κάνει τις «ώρες εργασίας πιο ευέλικτες, ειδικά για τις οικογένειες». Και πως οι γυναίκες ειδικότερα θα πρέπει να προστατεύονται από την εργασία περισσότερων ωρών, ώστε να μην καταλήξουν να εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, επειδή είναι αδύνατο να εξισορροπηθεί με την οικιακή εργασία.

Η αντίδραση των συνδικάτων

Η πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης έχει βρει την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επισημαίνουν ότι ήδη οι εργαζόμενοι υπερβαίνουν το νόμιμο ωράριο εργασίας. Και πως οι υπερωρίες τους δεν πληρώνονται. Συνεπώς, απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση, ειδικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι θα προσφέρει στους εργαζόμενους «ευέλικτα ωράρια».

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) απορρίπτει κατηγορηματικά τη μεταρρύθμιση. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι τα περί ευελιξίας «είναι ψευδής συζήτηση». «Οι ευέλικτες ώρες εργασίας επιτρέπονται ήδη από τον νόμο. Ο Νόμος για το Ωράριο Εργασίας παρέχει ήδη όλη την απαραίτητη ευελιξία», αναφέρει. Και σημειώνει ότι περαιτέρω χαλάρωση των εργασιακών σχέσεων «θα έθετε σε κίνδυνο την προστασία των εργαζομένων χωρίς να δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία».

Καλημέρα 13ωρο

Επιπλέον, σημειώνει το συνδικάτο, η πλειονότητα των εργαζομένων επιθυμεί μικρότερο φόρτο εργασίας, όχι μεγαλύτερο ωράριο εργασίας. Ειδικά όσοι είναι γονείς.

«Το 97% των γονέων που πρέπει συχνά να εργάζονται μετά τις 7 μ.μ. θα ήθελαν να τελειώνουν την εργάσιμη ημέρα τους πριν από τις 7 μ.μ.», επισημαίνει η DGB. Επίσης, σημειώνει, οι εργαζόμενοι γονείς χρειάζονται «προβλεψιμότητα» για να διευκολύνουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις. «Όχι 13ωρες βάρδιες με διαλείμματα».

Το νομοσχέδιο, αφού κατατεθεί στην Bundestag, για επεξεργασία, θα υποβληθεί για σχολιασμό στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), το οποίο εκπροσωπεί τα 16 ομόσπονδα κρατίδια.

Η κυβέρνηση θα απαντήσει σε τυχόν σχόλια. Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί στη συνέχεια σε τρεις «αναγνώσεις» στο κοινοβούλιο, κατά τις οποίες θα συζητηθεί περαιτέρω, θα υποβληθεί σε έλεγχο από επιτροπές και συχνά θα τροποποιηθεί. Στην τρίτη ανάγνωση, τα μέλη της Bundestag ψηφίζουν για το αν θα ψηφίσουν τον νόμο.