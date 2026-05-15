Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Στη Γερμανία το νέο νομοσχέδιο για το ωράριο εργασίας θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, την ώρα που αυξάνεται διεθνώς το αίτημα για μείωση ακόμη και του 40 ώρου.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε την Τρίτη από το υπουργικό συμβούλιο, θυμίζει πολύ τον ελληνικό νόμο που έφερε στη ζωή των εργαζομένων το 13ωρο. Που παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως κάτι εθελοντικό, ο εργαζόμενος που θα αρνηθεί θα πρέπει να εξηγήσει γιατί το κάνει.

«Δουλέψτε περισσότερο»

Από την ανάληψη της διακυβέρνησης της Γερμανίας από τον συνασπισμό υπό τον Φρίντριχ Μερτς, το ωράριο εργασίας βρέθηκε στο στόχαστρο.

Ένα χρόνο πριν, η Γερμανία αντιμετώπιζε το εξής οικονομικό παράδοξο: η απασχόληση ήταν σε ιστορικά υψηλά. Το ποσοστό, σύμφωνα με τη Eurostat, ήταν 77,2%, 6,8% υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης των «27». Ωστόσο, ο μέσος όρος ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο είναι λίγο πάνω από 34 ώρες την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτή η εικόνα δεν είχε να κάνει με το 40ωρο.

Το ποσοστό αυτό ήταν  7% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και 16% λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Οι πλήρως εργαζόμενοι δουλεύουν 40,1 ώρες την εβδομάδα.

Απλώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι –νέοι, φοιτητές και μητέρες- που είχαν ελαστικό ωράριο.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει εντάξει την αύξηση των ωρών εργασίας στο σχέδιό του για την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας.

Σήμερα, χιλιάδες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ορίζουν κατά μέσο όρο ως εργάσιμη εβδομάδα αυτή των 37,8 ωρών. Από το 1993, το μέσο ωράριο εργασίας έχει μειωθεί κατά 13,5%. Και η κυβέρνηση των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών έχουν δεσμευτεί ότι θα δώσουν κίνητρα για να αυξήσουν οι Γερμανοί τις ώρες εργασίας τους. Ακόμη και να καθυστερήσουν τη συνταξιοδότηση.

Τέλος στο 8ωρο

Το νέο νομοσχέδιο ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας (Σοσιαλδημοκράτης), μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag). Είπε ότι η κυβέρνηση Μερτς θα προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία «σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για το ωράριο εργασίας». Και θα το κάνει αυτό εισάγοντας «το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας αντί για το μέγιστο ημερήσιο ωράριο εργασίας».

Η υπουργός Εργασίας της Γερμανίας, Μπέρμπελ Μπας / REUTERS/Liesa Johannssen

Αυτό σημαίνει ότι η οκτάωρη εργάσιμη ημέρα δεν θα είναι πλέον το πρότυπο στη Γερμανία. Η ευρωπαϊκή οδηγία ορίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται έως και 48 ώρες σε μια επταήμερη περίοδο. Επίσης, έως και 10 ώρες την ημέρα, αντί για έως και οκτώ ώρες. Όσον αφορά την άδεια, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 11 ώρες άδεια μεταξύ κάθε 10ωρης βάρδιας.

Μέχρι σήμερα, το ωράριο εργασίας στη Γερμανία είναι στο μέγιστο οκτώ ώρες εργασίας την ημέρα. Αυτό μπορεί να παραταθεί σε 10 ώρες την ημέρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προϋπόθεση είναι ότι, εντός έξι μηνών (ή 24 εβδομάδων), ο συνολικός μέσος χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την ημέρα.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Μπας, η κυβέρνηση της Γερμανίας επιθυμεί να κάνει τις «ώρες εργασίας πιο ευέλικτες, ειδικά για τις οικογένειες». Και πως οι γυναίκες ειδικότερα θα πρέπει να προστατεύονται από την εργασία περισσότερων ωρών, ώστε να μην καταλήξουν να εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, επειδή είναι αδύνατο να εξισορροπηθεί με την οικιακή εργασία.

Η αντίδραση των συνδικάτων

Η πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης έχει βρει την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επισημαίνουν ότι ήδη οι εργαζόμενοι υπερβαίνουν το νόμιμο ωράριο εργασίας. Και πως οι υπερωρίες τους δεν πληρώνονται. Συνεπώς, απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση, ειδικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι θα προσφέρει στους εργαζόμενους «ευέλικτα ωράρια».

Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB)  απορρίπτει κατηγορηματικά τη μεταρρύθμιση. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι τα περί ευελιξίας «είναι ψευδής συζήτηση». «Οι ευέλικτες ώρες εργασίας επιτρέπονται ήδη από τον νόμο. Ο Νόμος για το Ωράριο Εργασίας παρέχει ήδη όλη την απαραίτητη ευελιξία», αναφέρει. Και σημειώνει ότι περαιτέρω χαλάρωση των εργασιακών σχέσεων «θα έθετε σε κίνδυνο την προστασία των εργαζομένων χωρίς να δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία».

Καλημέρα 13ωρο

Επιπλέον, σημειώνει το συνδικάτο, η πλειονότητα των εργαζομένων επιθυμεί μικρότερο φόρτο εργασίας, όχι μεγαλύτερο ωράριο εργασίας. Ειδικά όσοι είναι γονείς.

«Το 97% των γονέων που πρέπει συχνά να εργάζονται μετά τις 7 μ.μ. θα ήθελαν να τελειώνουν την εργάσιμη ημέρα τους πριν από τις 7 μ.μ.», επισημαίνει η DGB. Επίσης, σημειώνει, οι εργαζόμενοι γονείς χρειάζονται «προβλεψιμότητα» για να διευκολύνουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις. «Όχι 13ωρες βάρδιες με διαλείμματα».

Το νομοσχέδιο, αφού κατατεθεί στην Bundestag, για επεξεργασία, θα υποβληθεί για σχολιασμό στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), το οποίο εκπροσωπεί τα 16 ομόσπονδα κρατίδια.

Η κυβέρνηση θα απαντήσει σε τυχόν σχόλια. Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί στη συνέχεια σε τρεις «αναγνώσεις» στο κοινοβούλιο, κατά τις οποίες θα συζητηθεί περαιτέρω, θα υποβληθεί σε έλεγχο από επιτροπές και συχνά θα τροποποιηθεί. Στην τρίτη ανάγνωση, τα μέλη της Bundestag ψηφίζουν για το αν θα ψηφίσουν τον νόμο.

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Στην Αβάνα ο διευθυντής της CIA

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύνταξη
Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Νέα πραγματικότητα 15.05.26

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»

Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Τζούλη Καλημέρη
Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Θερμό επεισόδιο 15.05.26

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου

Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Σύνταξη
Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Αεροπορικό δυστύχημα 14.05.26

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Σύνταξη
