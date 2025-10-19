newspaper
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Πολιτική Γραμματεία 19 Οκτωβρίου 2025

Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Η Ελλάδα «ταξιδεύει»… Στη Χαράρε, το Νέο Δελχί, το Μπακού και από εκεί στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο. Το «13ωρο Κεραμέως» (που πρόσφατα έγινε νόμος τους κράτους) φιγουράρει στον διεθνή Τύπο, όχι για να εξυμνήσει τη χώρα μας. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων κόντρα στο «αντεργατικό νομοσχέδιο» κέρδισαν περίοπτη θέση στα διεθνή ΜΜΕ ενώ η κριτική «πένα» των συναδέλφων, εκτός συνόρων, σημειώνει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αγορά εργασίας στη χώρα μας σε μια από τις πιο ευέλικτες στην Ευρώπη.

Η θεσμοθέτηση της κατ’ εξαίρεση 13ωρης ημερήσιας εργασίας στην Ελλάδα, έστω και με δικλείδες ασφαλείας και τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες ώρες απασχόλησης το εργασιακό τοπίο στη χώρα μας ολοένα και ελαστικοποιείται (σε εθελοντική βάση κατά τους εμπνευστές του νομοσχεδίου) γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο.

Την περασμένη Πέμπτη (16/10) υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η ΝΔ επί της αρχής και των άρθρων του, το νομοσχέδιο του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εισάγει το 13ωρο (και) σε έναν εργοδότη.

Τα «ελληνικά πρωτοσέλιδα», στον διεθνή Τύπο

Μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters, το BBC, o Guardian, το France24, η Deutsche Welle, το Associated Press αλλά και το Aljazeera, η The Indian Express, το News.az, το Zimbabwe star το Channel 10 από την Αυστραλία κάνουν εκτενείς αναφορές στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως οι «περισσότερες ώρες εργασίας θα μπορούσαν να βλάψουν την παραγωγικότητα».

theguardian.com

news.az

BBC.com

The Associated Press

Το μπαράζ δημοσιευμάτων είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι. «Μη μας βάλετε  να δουλεύουμε 13ωρα οπως οι Έλληνες» έγραφε η συνεργατική εφημερίδα Taz ενώ πιο ουδέτερα άρθρα, όπως εκείνο της επιχειρηματικής εφημερίδας Handelsblatt, αναγνώριζαν ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις στη Γερμανία δεν θα είχαν καμία τύχη.

Για τα συνδικάτα και την αντιπολίτευση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς αποφυγή και προειδοποίηση για το πώς ΔΕΝ πρέπει να είναι οι εργασιακές σχέσεις

Με «γαλάζιους» ψήφους

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, ενώ -πλην του ΣΥΡΙΖΑ που απείχε από την ψηφοφορία- καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση.

Το επίμαχο άρθρο 7, που δίνει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον εργαζόμενο, στήριξαν επίσης οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο ανεξάρτητοι ενώ καταψηφίστηκε από 110 βουλευτές, σε σύνολο 268 βουλευτών.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν ανοιχτά για συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς που εισάγει το «τερατούργημα» του υπουργείου Εργασίας και καλούν την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

Σε μια χώρα με ήδη εξαντλητικά ωράρια και χαμηλούς μισθούς, το 13ωρο ωθεί τον εργαζόμενο στην άκρη των αντοχών του. Η «εξαίρεση» κινδυνεύει να γίνει κανόνας, ειδικά σε κλάδους με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, όπου η άρνηση ισοδυναμεί συχνά με την απειλή της απόλυσης.

Ο «ευεργετικός χαρακτήρας» του νομοθετήματος κατά τον Μητσοτάκη

Το μαύρο άσπρο για το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού μιλά για «ευεργετικό χαρακτήρα» του νομοθετήματος, κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης, προσπερνά την ευρεία καταδίκη του νομοσχεδίου και απομονώνει την υπερψήφιση ορισμένων άρθρων και από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

