Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας και της 10ωρης με σκοπό… το τετραήμερο, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο, δεν στάθηκε στη διάταξη του 13ωρου, που απορρίφθηκε από την αντιπολίτευση και τους εργαζόμενους –που συμμετείχαν μαζικά στην απεργία– αλλά αναφέρθηκε σε επί μέρους διατάξεις που ψηφίστηκαν από περισσότερους βουλευτές. Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, «πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι κάτι που ψηφίζεται με τόσο μεγάλη πλειοψηφία;» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ συμμετείχε σε όλες τις συζητήσεις 40 ώρες, 6 συνεδριάσεις, ξαφνικά επέλεξε να φύγει από την ψηφοφορία και να μην ψηφίσει καθόλου» αποδίδοντας την αποχώρηση στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία.

Μεταξύ άλλων , η κ. Κεραμέως τόνισε πως «η θέση του εργαζόμενου ενισχύεται σημαντικά» σημειώνοντας πως «η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δίνοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στους εργαζόμενους».

Αναφερόμενη στις αποδοχές των εργαζομένων σημείωσε πως «ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.478 ευρώ», ενώ μόνο «με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας οι αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 48%».

«Τετραήμερη εργασία» με 10ωρο θέλει η Νίκη Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η κ. Κεραμέως την πρότεινε με… 10 ώρες την ημέρα. Ειδικότερα, η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. «Μέχρι τώρα αυτό επιτρεπόταν μόνο για 6 μήνες το χρόνο. Άρα επεκτείνεται αυτό το δικαίωμα να ζητήσει τετραήμερη εργασία για όλο τον χρόνο», είπε.

Σύμφωνα με την υπουργό, η θέση του εργαζόμενου «ενισχύεται σημαντικά», δεδομένου ότι η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, δίνοντας «μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ» στους εργαζόμενους.

Για το 13ωρο, η κ. Κεραμέως επέμεινε ότι δεν καταργείται το 8ωρο ούτε το πενθήμερο. Αυτή η ρύθμιση είναι μία κατ’ εξαίρεση ρύθμιση που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο, και μόνο εάν συμφωνεί ο εργαζόμενος», επισήμανε.

Πρόσθεσε πως η ρύθμιση προσφέρει μεγαλύτερες αποδοχές σε σχέση με όσα ίσχυαν για εργαζόμενους που απασχολούνταν σε δύο εργοδότες, χωρίς να θίγει τα θεσπισμένα χρονικά όρια εργασίας.

Η υπουργός μίλησε για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ. Όπως υπογράμμισε, «η Ελλάδα είναι στην 11η θέση από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό. Στόχος μας είναι να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις και ταυτόχρονα να μειώνουμε φόρους και εισφορές».

Επιπλέον, ανέφερε στην, κατά την ίδια, επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία «αυξάνει τις αποδοχές των εργαζομένων και βελτιώνει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας».

H yπουργός αναφέρθηκε στον τρόπο που επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις κενές θέσεις εργασίας. «Πάνω από 49.000 παντρέματα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έχουν ήδη γίνει μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Επενδύουμε στην κατάρτιση και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ προσφέρουμε ειδικότητες σε μεγάλη ζήτηση, όπως τουρισμός και εστίαση», ανέφερε.

Η κυβέρνηση, όπως τόνισε η κ. Κεραμέως, «στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».