Μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Ξεκινούν οι συγκεντρώσεις

Με υψηλά ποσοστά συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην σημερινή πανελλαδική απεργία, τη δεύτερη σε δύο εβδομάδες, ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη και εισάγει κι άλλες εφιαλτικές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια. Το ραντεβού ΕΚΑ και ΑΔΕΔΥ είναι στο Σύνταγμα, όπου καλεί και η ΓΣΕΕ (η πλειοψηφία της οποίας δεν προκήρυξε απεργία).

Όλες οι εξελίξεις στο in