Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 17:22
Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια - Μια ανάσα από σπίτια οι φλόγες (vid)
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11 Οκτωβρίου 2025 | 19:09

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Εβδομάδα υψηλών ντεσιμπέλ βρίσκεται προ των πυλών με την κυβέρνηση να φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το εργασιακό νομοσχέδιο που κατέθεσε αργά τη νύχτα της 3ης προς 4ης Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) και χαρακτηρίζεται «αντεργατικό» από τα συνδικάτα.

Το 13ωρο βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Τι απαντά η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας

Κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας, στην αρμόδια επιτροπή, υπερασπίστηκαν τη ρύθμιση, απορρίπτοντας τις αντιδράσεις ως «fake news» και «διαστρεβλώσεις» ενώ η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, σημείωσε πως δεν πρόκειται να αποσύρει το σχέδιο νόμου και δήλωσε πως το επίμαχο 13ωρο είναι «δυνητικό» και «υπέρ των εργαζομένων».

Απέναντι στο νομοσχέδιο τα κόμμα της αντιπολίτευσης

Αίτημα απόσυρσης κατέθεσαν με την έναρξη της συζήτησης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει πως θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Αρνητική ψήφο αναμένεται να λάβει και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οξεία κριτική, με αιχμή τις διατάξεις για το 13ωρο, άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από το βήμα της Βουλής, στην ακρόαση των κοινωνικών φορέων. Αντίθετα, οι εργοδοτικές ενώσεις τοποθετήθηκαν θετικά, με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒΤ), να εκφράζουν θερμά σχόλια.

Την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου ξεκινά η επεξεργασία του στην Ολομέλεια της Βουλής (όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων) και θα τεθεί προς ψήφιση την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί πως η διάταξη για το 13ωρο δεν είναι η μόνη αμφιλεγόμενη ρύθμιση που εισάγει το νομοσχέδιο. Οι διατάξεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την κατάτμηση των αδειών, τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, τις απολύσεις εξπρές, τις συμβάσεις «κατά παραγγελία», έχουν συναντήσει οξείες αντιδράσεις. Όχι μόνο από τα  σωματεία, αλλά και από ειδικούς εμπειρογνώμονες, νομικούς και επιστήμονες.

«Γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα»

Το νέο νομοσχέδιο «αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας» αναφέρει ο Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, δια της προέδρου του Παναγιώτας Ρόζου.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας ερμηνεύουν το νομοσχέδιο Κεραμέως ως «κατάργηση του 8ωρου και επέκταση της 13ωρης εργασίας σε έναν εργοδότη, η οποία μπορεί να φτάσει  ακόμα και σε 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα». Θεωρούν ότι τα παραπάνω «θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και υγεία τους, με συνέπεια την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών».

Επιφυλάξεις εκφράζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), συνταγματικά αναγνωρισμένος θεσμός του ελληνικού κράτους που λειτουργεί στα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. Σημειώνει μεταξύ άλλων πως «ο χρόνος για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του νομοθετικού υλικού (σ/ν) σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο πολιτικής, όπως είναι η αγορά εργασίας δεν κρίνεται επαρκής».

Η κυβέρνηση απαντά στις επικρίσεις τονίζοντας ότι δεν αλλάζει το νόμιμο 8ωρο, ούτε το ανώτατο εβδομαδιαίο όριο των 48 ωρών (κατά μέσο όρο σε τετράμηνο), ούτε το ετήσιο όριο υπερωριών (150 ώρες). Το 13ωρο είναι απλώς η αύξηση της ημερήσιας υπερωρίας κατά μία ώρα (από 3 σε 4). Υπογραμμίζουν ότι η υπερωριακή απασχόληση απαιτεί συναίνεση του εργαζομένου και θεσπίζεται ρητό δικαίωμα άρνησης, με ακυρότητα της απόλυσης σε περίπτωση άρνησης. Εστιάζουν και σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου που θεωρούν ότι είναι προς όφελος των εργαζομένων, όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας και η διευθέτηση της τετραήμερης εργασίας.

Αλλαγές πριν τη ψήφιση

Όμως, οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση μοιάζουν επουσιώδεις. Το 13ωρο, το 4ήμερο, οι «απολύσεις εξπρές», οι συμβάσεις των δύο ημερών παραμένουν άθικτα.

Ενσωματώθηκε η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη. Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η διευκρίνιση ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Επίσης μετά τη διαβούλευση προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά: Την επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

Η απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης γιατρών εργασίας.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προστέθηκε η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης. Επίσης αναφέρεται ότι ο εργοδότης λαμβάνει ειδοποίηση αυτόματα μέσω του ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου. Το γεγονός ωστόσο ότι ο εργαζόμενος θα υπογράφει μόνος του την οικειοθελή του αποχώρηση, δεν του παρέχει επαρκή προστασία από καταχρηστικές απολύσεις που εμφανίζονται ως «οικειοθελείς αποχωρήσεις».

Ξανά στους δρόμους τα συνδικάτα

Όλα αυτά έχουν φέρει σε θέση μάχης τα συνδικάτα που ετοιμάζουν νέα απεργία απαιτώντας 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Μετά τη μαζική πανελλαδική πανεργατική απεργία της περασμένης Τετάρτης (1η Οκτωβρίου), η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) προκήρυξαν 24ωρη απεργία για την Τρίτη (14 Οκτωβρίου), μία ημέρα πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, καλώντας σε συγκέντρωση στις 11.00 π.μ. στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30.

Η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα και του ΕΚΑ τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Την απόφασή τους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας με στάση εργασίας έλαβαν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας. Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, θα λειτουργούν κανονικά μεταξύ 9:00 – 17:00, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

