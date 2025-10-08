Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Οξεία κριτική στο εργασιακό νομοσχέδιο, με αιχμή τις διατάξεις για το 13ωρο, άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από το βήμα της Βουλής, στην ακρόαση των κοινωνικών φορέων.

Αντίθετα, οι εργοδοτικές ενώσεις τοποθετήθηκαν θετικά, με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒΤ), να εκφράζουν και τα πιο θερμά σχόλια.

Η υπουργός Εργασίας, επέμεινε ότι στην αναθεωρημένη μορφή του νομοσχεδίου έχουν ενσωματωθεί πάνω από 45 βελτιωτικές προτάσεις εθνικών κοινωνικών εταίρων και πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων της ΓΣΕΕ.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η ΓΣΕΕ κατέθεσε στο Υπουργείο μια δημόσια επιστολή με την οποία ζήτησε «να υπάρχει με σαφή και ρητό τρόπο η προστασία του εργαζομένου από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές στους όρους της εργασίας του (πχ. μετάθεση, υποβάθμιση, αλλαγή καθηκόντων, παράληψη προαγωγής κ.λ.π) σε περίπτωση που δεν συναινεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως».

«Αυτό μας το ζήτησε η ΓΣΕΕ και εμείς το συμπεριλάβαμε στην διάταξη», είπε η κ. Κεραμέως. Μόνο που η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δεν ζήτησε αυτό, αλλά την απόσυρση όλων των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση του χρονου εργασίας και την εκκίνηση διαλόγου από μηδενική βάση. Αυτό υπενθύμισε και η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Σοφία Καζάκου, στη δική της τοποθέτηση.

Για «δήθεν 13ωρο» επιμένει η Κεραμέως

Στη ρητορική περί «δήθεν 13ωρου» επέμεινε η υπουργός Εργασίας, στη δευτερολογία της για το νομοσχέδιο.

«Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είμαστε εδώ περίπου 4 ώρες και συζητάμε για το νομοσχέδιο. Το 90% του χρόνου συζητάμε για ένα άρθρο [το άρθρο για το δήθεν 13ωρο]. Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι διαφωνούμε σε αυτό το ένα άρθρο. Εγώ θέλω να ξέρω ποια είναι η θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις υπόλοιπες 96 διατάξεις; Τι πρεσβεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης;», ρώτησε χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός αντέκρουσε τον ισχυρισμό ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους, σημειώνοντας ότι βρίσκονται στην 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία με στόχο την ενίσχυσή τους και κάλεσε όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Μόνο που για κακή της τύχη, η τοποθέτησή της συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, που δείχνει ότι οι Έλληνες είναι πρωταθλητές στην υπερεργασία, με διπλάσια ποσοστά από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για τις υπερωρίες

Η υπουργός, επισήμανε πως με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου ο καθορισμός των ωρών εργασίας δεν υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί υπερωριακά, πέρα των προϋποθέσεων που θέτει ο Αστικός Κώδικας.

Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή του στην παροχή υπερωριακής εργασίας στον εργοδότη του. Κάθε σχετική καταγγελία σύμβαση ςεργασίας για άρνηση υπερωριακής εργασίας, με το νομοσχέδιο αυτό θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση που μια καταγγελία φτάσει στα δικαστήρια το βάρος απόδειξης ότι δεν γίνεται λόγω άρνησης παροχής υπερωρίας την έχει ο εργοδότης.

Μόνο που όποιος έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζει καλά ότι είναι και παρά είναι διευθυντικό δικαίωμα το πόσο και πότε θα δουλέψει ο εργαζόμενος, ό,τι και αν ισχύει στα χαρτιά. Πόσο μάλλον όταν η νομοθεσία την οποία επικαλείται η υπουργός, ορίζει ρητά ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει επιπλέον εργασία αν του ζητηθεί, εφόσον είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν «αντίθετη στην καλή πίστη».

Υπέρ του νομοσχεδίου οι εργοδότες

Η διευθύντρια του τομέα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού διαλόγου του ΣΕΒ Αικατερίνη Δασκαλάκη, ανέφερε πως είναι σε θετική κατεύθυνση οι διατάξεις που αφορούν την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών, την ευελιξία στη χορήγηση της ετήσιας άδειας.

Πιο συγκρατημένος ήταν στην τοποθέτησή του ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Θανόπουλος. Είπε ότι υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που μειώνουν το διοικητικό βάρος, απέφυγε όμως να πάρει θέση για το 13ωρο. Σχολιασε πάντως ότι η πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι να επανέλθει ο καθορισμός του κατώτατου στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.

Αντίθετοι οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο

Η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Σοφία Καζάκου ανέφερε πως το νομοσχέδιο «διευρύνει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για υπέρβαση του εργάσιμου χρόνου σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας, οδηγώντας σε εργασιακή εξουθένωση και διαλύοντας κάθε έννοια προσωπικής και οικογενειακής ζωής και γι’ αυτό ζητάμε την απόσυρση αυτών των διατάξεων».

Το μέλος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας Γιάννης Αναγνώστου επέκρινε το εργασιακό νομοσχέδιο λέγοντας πως «είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομιλών». Για τους εργαζομενους αντίθετα είπε ότι αποτελεί «έκτρωμα σε όλα του τα άρθρα (…). Γιατί ζούμε στην εποχή που, ενώ η επιστήμη, η τεχνολογία, η τεράστια πρόοδος που υπάρχει μπορεί να φέρει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εμάς, για την οικογένειά μας, για την ψυχαγωγία μας, αυτό το νομοσχέδιο θα μας γυρίσει δεκαετίες πίσω, με το να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και να μην καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματά μας».

Κόλαφος ο Σύλλογος Επιθεωρητών Εργασίας

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας Παναγιώτα Ρόζου αντιτάχθηκε στο νομοσχέδιο λέγοντας ότι αυτό αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας. Υποστήριξε πως η κατάργηση του οκταώρου και η επέκταση της 13-ώρης εργασίας και σε έναν εργοδότη, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα, θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας είναι σήμερα πλήρως υποστελεχωμένη με ελλείψεις σε επιθεωρητές, σε διοικητικό προσωπικό και οδηγούς και ανέφερε πως με το άρθρο 59 του νομοσχεδίου υποβαθμίζονται οι γιατροί εργασίας.

Αποκλεισμός φορέων

Από την ακρόαση των φορέων «κόπηκε» η ΟΣΕΤΕΕ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η κατεξοχήν αρμόδια σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Επίσης αποκλείστηκε το σωματείο των Ιατρών Εργασίας, μολονότι όλο το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου αφορά αποκλειστικά τα θέματα ΥΑΕ.

Τον αποκλεισμό των φορέων κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης. Όπως είπε, εκτός από την ΟΣΕΤΕΕ, «κόπηκαν» οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που είναι αρμόδιοι για θέματα ΥΑΕ. «Έχουν καλέσει κάποιους φίλους τους με περίεργες ιδιότητες. Δεν είναι Δημοκρατία αυτό (…) Ζητούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μεταφέρουν τις προτάσεις μας. Η ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας από αυτές τις πολιτικές και πρακτικές προέρχεται. Δεν πτοούμαστε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για Δημοκρατία στην Εργασία, στην Κοινωνία και στους Θεσμούς”.