Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
Οικονομία 08 Οκτωβρίου 2025 | 23:24

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Οξεία κριτική στο εργασιακό νομοσχέδιο, με αιχμή τις διατάξεις για το 13ωρο, άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από το βήμα της Βουλής, στην ακρόαση των κοινωνικών φορέων.

Αντίθετα, οι εργοδοτικές ενώσεις τοποθετήθηκαν θετικά, με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒΤ), να εκφράζουν και τα πιο θερμά σχόλια.

Η υπουργός Εργασίας, επέμεινε ότι στην αναθεωρημένη μορφή του νομοσχεδίου έχουν ενσωματωθεί πάνω από 45 βελτιωτικές προτάσεις εθνικών κοινωνικών εταίρων και πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων της ΓΣΕΕ.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η ΓΣΕΕ κατέθεσε στο Υπουργείο μια δημόσια επιστολή με την οποία ζήτησε «να  υπάρχει με σαφή και ρητό τρόπο η προστασία του εργαζομένου από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές στους όρους της εργασίας  του (πχ. μετάθεση, υποβάθμιση, αλλαγή καθηκόντων,  παράληψη προαγωγής κ.λ.π) σε περίπτωση που δεν συναινεί να εργαστεί 13 ώρες  ημερησίως».

«Αυτό μας το ζήτησε η ΓΣΕΕ και εμείς το συμπεριλάβαμε στην διάταξη», είπε η κ. Κεραμέως. Μόνο που η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δεν ζήτησε αυτό, αλλά την απόσυρση όλων των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση του χρονου εργασίας και την εκκίνηση διαλόγου από μηδενική βάση. Αυτό υπενθύμισε και η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Σοφία Καζάκου, στη δική της τοποθέτηση.

Για «δήθεν 13ωρο» επιμένει η Κεραμέως

Στη ρητορική περί «δήθεν 13ωρου» επέμεινε η υπουργός Εργασίας, στη δευτερολογία της για το νομοσχέδιο.

«Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είμαστε εδώ περίπου 4 ώρες και συζητάμε για το νομοσχέδιο. Το 90% του χρόνου συζητάμε για ένα άρθρο [το άρθρο για το δήθεν 13ωρο]. Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι διαφωνούμε σε αυτό το ένα άρθρο. Εγώ θέλω να ξέρω ποια είναι η θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις υπόλοιπες 96 διατάξεις; Τι πρεσβεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης;», ρώτησε χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός αντέκρουσε τον ισχυρισμό ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους, σημειώνοντας ότι βρίσκονται στην 7η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία με στόχο την ενίσχυσή τους και κάλεσε όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Μόνο που για κακή της τύχη, η τοποθέτησή της συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, που δείχνει ότι οι Έλληνες είναι πρωταθλητές στην υπερεργασία, με διπλάσια ποσοστά από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για τις υπερωρίες

Η υπουργός, επισήμανε πως με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου ο καθορισμός των ωρών εργασίας δεν υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Ο  εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί υπερωριακά, πέρα των προϋποθέσεων που θέτει ο Αστικός Κώδικας.

Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή του στην παροχή υπερωριακής εργασίας στον εργοδότη του. Κάθε σχετική καταγγελία σύμβαση ςεργασίας για άρνηση υπερωριακής εργασίας, με το νομοσχέδιο αυτό θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση που μια καταγγελία φτάσει στα δικαστήρια το βάρος απόδειξης ότι δεν γίνεται λόγω άρνησης παροχής υπερωρίας την έχει ο  εργοδότης.

Μόνο που όποιος έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζει καλά ότι είναι και παρά είναι διευθυντικό δικαίωμα το πόσο και πότε θα δουλέψει ο εργαζόμενος, ό,τι και αν ισχύει στα χαρτιά. Πόσο μάλλον όταν η νομοθεσία την οποία επικαλείται η υπουργός, ορίζει ρητά ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει επιπλέον εργασία αν του ζητηθεί, εφόσον είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν «αντίθετη στην καλή πίστη».

Υπέρ του νομοσχεδίου οι εργοδότες

Η διευθύντρια του τομέα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού διαλόγου του ΣΕΒ Αικατερίνη Δασκαλάκη, ανέφερε πως είναι σε θετική κατεύθυνση οι διατάξεις που αφορούν την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών, την ευελιξία στη χορήγηση της ετήσιας άδειας.

Πιο συγκρατημένος ήταν στην τοποθέτησή του ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Θανόπουλος. Είπε ότι υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που μειώνουν το διοικητικό βάρος, απέφυγε όμως να πάρει θέση για το 13ωρο. Σχολιασε πάντως ότι η πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι να επανέλθει ο καθορισμός του κατώτατου στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.

Αντίθετοι οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο

Η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ Σοφία Καζάκου ανέφερε πως το νομοσχέδιο «διευρύνει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για υπέρβαση του εργάσιμου χρόνου σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας, οδηγώντας σε εργασιακή εξουθένωση και διαλύοντας κάθε έννοια προσωπικής και οικογενειακής ζωής και γι’ αυτό ζητάμε την απόσυρση αυτών των διατάξεων».

Το μέλος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας Γιάννης Αναγνώστου επέκρινε το εργασιακό νομοσχέδιο  λέγοντας πως «είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών ομιλών». Για τους εργαζομενους αντίθετα είπε ότι αποτελεί «έκτρωμα σε όλα του τα άρθρα (…). Γιατί ζούμε στην εποχή που, ενώ η επιστήμη, η τεχνολογία, η τεράστια πρόοδος που υπάρχει μπορεί να φέρει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εμάς, για την οικογένειά μας, για την ψυχαγωγία μας,  αυτό το νομοσχέδιο θα μας γυρίσει δεκαετίες πίσω, με το να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και να μην καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματά μας».

 Κόλαφος ο Σύλλογος Επιθεωρητών Εργασίας

Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας Παναγιώτα Ρόζου αντιτάχθηκε στο νομοσχέδιο λέγοντας ότι αυτό αποτελεί τη χαριστική βολή και γκρεμίζει ότι απέμεινε από τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν μέσα από μεγάλους αγώνες της ανθρωπότητας. Υποστήριξε πως η κατάργηση του οκταώρου και η επέκταση της 13-ώρης εργασίας και σε έναν εργοδότη, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα, θα οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως η  Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας είναι σήμερα πλήρως υποστελεχωμένη με ελλείψεις σε επιθεωρητές, σε διοικητικό προσωπικό και οδηγούς και ανέφερε πως με το άρθρο 59 του νομοσχεδίου υποβαθμίζονται οι γιατροί εργασίας.

Αποκλεισμός φορέων

Από την ακρόαση των φορέων «κόπηκε» η ΟΣΕΤΕΕ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η κατεξοχήν αρμόδια σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Επίσης αποκλείστηκε το σωματείο των Ιατρών Εργασίας, μολονότι όλο το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου αφορά αποκλειστικά τα θέματα  ΥΑΕ.

Τον αποκλεισμό των φορέων κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης. Όπως είπε, εκτός από την ΟΣΕΤΕΕ, «κόπηκαν» οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που είναι αρμόδιοι για θέματα ΥΑΕ. «Έχουν καλέσει κάποιους φίλους τους με περίεργες ιδιότητες. Δεν είναι Δημοκρατία αυτό (…) Ζητούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μεταφέρουν τις προτάσεις μας. Η ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας από αυτές τις πολιτικές και πρακτικές προέρχεται. Δεν πτοούμαστε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για Δημοκρατία στην Εργασία, στην Κοινωνία και στους Θεσμούς”.

Wall Street
Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Economy
Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

inWellness
inTown
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θέσεις εργασίας: Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 08.10.25

Το top-10 των επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση – Ποιοι κλάδοι έκαναν τις περισσότερες προσλήψεις (πίνακες)

Οι αναγγελίες προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για τις θέσεις εργασίας το οκτάμηνο του 2025, ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;
Αύξηση παραγωγικότητας 07.10.25

Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;

Αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημαίνει αύξηση των ωρών εργασίας, τότε γιατί ψηφίζονται νόμοι εργασιακής εξουθένωσης; Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
Πρόεδρος ΣΕΒ 07.10.25

Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση στην ομιλία του, κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Οικονομικές Ειδήσεις 07.10.25 Upd: 19:57

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σύνταξη
Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 01:52

Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ

Μέσα από όλη την Μέση Ανατολή, επικαλούμενα πηγές μέσα στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, αναφέρουν πως αύριο θα υπογραφεί το τελικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν στην Αίγυπτο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
