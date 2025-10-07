Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση επί της αρχής, το εργασιακό νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Η κυβέρνηση το κατέθεσε στη Βουλή αργά τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, με επουσιώδεις αλλαγές και μετά τη συζήτηση και ψήφισή του από τις αρμόδιες επιτροπές θα πάρει τον δρόμο για την Ολομέλεια με τις «ευλογίες» της γαλάζιας παράταξης.

Το εργασιακό νομοσχέδιο προωθεί επίσης, τετραήμερη δεκάωρη εβδομαδιαία εργασία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, δυνατότητα για προσλήψεις δύο ημερών για να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες μιας επιχείρησης. Παράλληλα, διευκολύνεται και η «απόλυση» μέσω οικειοθελούς παραίτησης, αφού καταργείται το απαιτούμενο 10ήμερο που προέβλεπε ο νόμος για να θεωρηθεί ότι κάποιος παραιτήθηκε οικειοθελώς από την εργασία του. Δίνει το δικαίωμα σε εργοδότες να επιβάλλουν υπερωρίες σε εργαζόμενους που ήδη εργάζονται εκ περιτροπής. Προβλέπει επίσης κατακερματισμό της ετήσιας άδειας αναψυχής και σε 5ήμερα σε «συνεννόηση» με τον εργοδότη.

Τα όποια θετικά σημεία, για μείωση της γραφειοκρατίας, και τις μητέρες, είναι υποδεέστερα, μπροστά στον εργασιακό μεσαίωνα που προωθεί το νομοσχέδιο.

Εργατικά ατυχήματα

Οι ρυθμίσεις δε για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, μοιάζουν με ανέκδοτο, «όταν η υπερεργασία είναι βασικός παράγοντας των αυξημένων εργατικών ατυχημάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή διατάξεών του «θα οδηγήσει τους εργαζόμενους σε πλήρη εξουθένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους, έχοντας σαν συνέπεια την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών».

Όπως τονίζει: «Η διάρκεια της ημερήσιας εργασίας, σε συνδυασμό με τις περιόδους ανάπαυσης, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία του εργαζόμενου. Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, η ημερήσια εργασία διάρκειας 6 έως 8 ωρών θεωρείται ιδανική για τη διατήρηση της καλής υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου. Η εφαρμογή επαρκών διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας συμβάλλει επιπλέον στη μείωση του σωματικού και ψυχολογικού φόρτου. Η συστηματική εργασία 13 ωρών ημερησίως θεωρείται επικίνδυνη και ανθυγιεινή».

Προειδοποιεί δε ότι η υπέρβαση του ημερήσιου ορίου των 8 ωρών εργασίας, μεταξύ άλλων, συνδέεται άμεσα με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, σοβαρών και θανατηφόρων, με αύξηση καρδιαγγειακών νοσημάτων (υπέρταση, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά) και με αύξηση ψυχικών διαταραχών, όπως άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση.

Επουσιώδεις αλλαγές στο εργασιακό νομοσχέδιο

Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο μετά τη δημόσια διαβούλευση είναι επουσιώδεις. Το 13ωρο, το 4ήμερο, οι «απολύσεις εξπρές», οι συμβάσεις των δύο ημερών παραμένουν άθικτα. Ενσωματώθηκε η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη. Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η διευκρίνιση ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Επίσης μετά τη διαβούλευση προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά: Την επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

Η απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης γιατρών εργασίας.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προστέθηκε η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης. Επίσης αναφέρεται ότι ο εργοδότης λαμβάνει ειδοποίηση αυτόματα μέσω του ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου. Το γεγονός ωστόσο ότι ο εργαζόμενος θα υπογράφει μόνος του την οικειοθελή του αποχώρηση, δεν του παρέχει επαρκή προστασία από καταχρηστικές απολύσεις που εμφανίζονται ως «οικειοθελείς αποχωρήσεις».

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Το νομοθέτημα πριν καν φτάσει στη Βουλή είχε τεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης:

Από το ΠΑΣΟΚ ο αρμόδιος του ΚΤΕ Εργασίας Παύλος Χρηστίδης σε δήλωσή του στο in επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «Το νομοσχέδιο Κεραμέως δεν μπορεί να εξεταστεί ως απομονωμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης, καθώς ακολουθεί τρία προηγούμενα νομοθετήματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση: Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασία, συγκράτηση των μισθών, επιμήκυνση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και αύξηση των συνολικών ωρών απασχόλησης».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. «Ανταποκρινόμενοι στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας, στην αγωνία των εργαζομένων, που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια, τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και αγωνίζονται για μισθούς και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και να μην εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Κατηγορηματική είναι η αντίθεση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο. Απαιτεί την απόσυρσή του και επισημαίνει ότι νομοθέτημα «επιδιώκει να διαμορφώσει μια κατάσταση όπου κανείς εργαζόμενος δεν θα ξέρει πόσες ώρες θα δουλεύει την επόμενη ημέρα, τι ώρα θα πιάνει δουλειά και τι ώρα θα σχολάει, ποιο θα είναι τελικά το ημερομίσθιό του, αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι νόμιμες απλήρωτες υπερωρίες θα γίνουν καθεστώς, ειδικά για την περίοδο με τον πιο υψηλό φόρτο δουλειάς και με την κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας».

Έντονη αντίδραση και από την Νέα Αριστερά που υπογραμμίζει πως «στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο επιτείνει την ανασφάλεια, καταπατά το δικαίωμα στην ξεκούραση και την προσωπική ζωή και επιβάλλει έναν εργασιακό κανιβαλισμό που υπονομεύει την ίδια την κοινωνία».

Σε θέση μάχης τα συνδικάτα

Σε θέση μάχης είναι και τα συνδικάτα που ετοιμάζουν νέα απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο, απαιτώντας 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Μετά τη μαζική πανελλαδική πανεργατική απεργία της περασμένης Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα οργανώνουν απεργία για τις μέρες που θα συζητείται το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, απαιτώντας να μην ψηφιστεί.