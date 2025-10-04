Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Αργά το βράδυ της Παρασκευής κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο, που ενσωματώνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πιο πρόσφατη η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου, με αίτημα την πλήρη απόσυρσή του.

Η δήλωση της υπουργού Εργασίας

Στην ανακοίνωσή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, μίλησε για μια «εξαιρετικά γόνιμη διαδικασία που κατέληξε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώσαμε μεγάλο αριθμό προτάσεων οι οποίες προήλθαν από τους κοινωνικούς εταίρους και τα σχόλια της διαβούλευσης».

Υποστήριξε ότι το εργασιακό νομοσχέδιο «απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και προήλθε από τον πυρήνα της, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους».

Τι άλλαξε

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν προτάσεις που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτές είναι οι εξής:

– Η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου από τον εργοδότη.

– Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

– Η διευκρίνιση ότι, ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης, επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

– Η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου.

Επίσης, μετά τη διαβούλευση, προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά:

– Επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

– Απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρών εργασίας.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει επίσης διατάξεις που στοχεύουν στη λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις. Αυτές προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.