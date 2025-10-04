newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Πολιτική Γραμματεία 04 Οκτωβρίου 2025 | 03:09

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Αργά το βράδυ της Παρασκευής κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο, που ενσωματώνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πιο πρόσφατη η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου, με αίτημα την πλήρη απόσυρσή του.

Η δήλωση της υπουργού Εργασίας

Στην ανακοίνωσή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, μίλησε για μια «εξαιρετικά γόνιμη διαδικασία που κατέληξε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώσαμε μεγάλο αριθμό προτάσεων οι οποίες προήλθαν από τους κοινωνικούς εταίρους και τα σχόλια της διαβούλευσης».

Υποστήριξε ότι το εργασιακό νομοσχέδιο «απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και προήλθε από τον πυρήνα της, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους».

Τι άλλαξε

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν προτάσεις που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτές είναι οι εξής:

– Η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου από τον εργοδότη.

– Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

– Η διευκρίνιση ότι, ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης, επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

– Η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου.

Επίσης, μετά τη διαβούλευση, προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά:

– Επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

– Απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρών εργασίας.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει επίσης διατάξεις που στοχεύουν στη λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις. Αυτές προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Σορβόννη. Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις ενισχύουν την ακροδεξιά, τονίζει. Μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια. Κατέθεσε «προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα» με 7 άξονες

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις

«Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μπούγας: «Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό»
Το ζητούμενο 03.10.25

«Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό» διαμηνύει ο υφυπ. Δικαιοσύνης

«Όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη Δικαιοσύνη εξαρτημένη και χειραγωγούμενη από την εκτελεστική εξουσία θα συνεχίσουν τις επιθέσεις με σκοπό να ευτελίσουν τον θεσμό» λέει ο υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
Στόλος για τη Γάζα 03.10.25

Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Σύνταξη
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 03:59

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

Ο διάλογος του Βαλέρι και του Κουμπαράκη για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σημερινό (3/10) σεμινάριο για τα λάθη του VAR στο Μαρούσι

Βάιος Μπαλάφας
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»
Aκρίβεια 03.10.25

Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»

O ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός «φρέναρε» τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, από 3,1% τον Αύγουστο. Όμως σε μηνιαιο επιπεδο αυξήθηκε. Παράλληλα αυξήθηκαν στο 65% τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
