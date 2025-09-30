Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την ανακοίνωση των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετέχουν υγειονομικοί της ΠΟΕΔΗΝ, εργαζόμενοι ΟΤΑ, εκπαιδευτικοί ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Τα Μέσα Ενημέρωσης θα καλύψουν κανονικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα ζητήματα που «καίνε» τους εργαζόμενους

Στα άμεσα αιτήματα των απεργών βρίσκεται η απόσυρση του νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που συμπεριλαμβάνει την 13ωρη εργασία, η θέσπιση εβδομαδιαίας εργασίας των 35 ωρών, η άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και οι αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας.

Επιμέρους σωματεία όπως το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προσθέτει στα μέτρα πλην της κατάργησης του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, που αποτελεί το νο1 πρόβλημα όλων των νοικοκυριών, σύμφωνα με την συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων.

Περαιτέρω οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ στην ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για «ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες συγκοινωνίες».

Η ΑΔΕΔΥ ζητά επιπρόσθετα να θεσμοθετηθούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την απεργία

Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, η γραμμή 1 του ηλεκτρικού και το τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών στα συλλαλητήρια. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής. Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού ή το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Με την σειρά του το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε την συμμετοχή του στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας «αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου».

Τι θα γίνει με την απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία θα συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εκτός αν «δικαιωθεί» η διοίκηση της ΥΠΑ η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Εφόσον η απεργία επιτραπεί θα πραγματοποιηθούν μονάχα πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών, που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς, πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις, πτήσεις που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης, νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Μέχρι τότε, και σε αναμονή της έκδοσης της σχετικής απόφασης, το πρόγραμμα δρομολογίων παραμένει αμετάβλητο.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα βρίσκονται τα πλοία την Τετάρτη, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ανακοίνωσε 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η πρόβλεψη για 13ωρη εργασία υπονομεύει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των ναυτικών, καταργώντας στην πράξη το «8ωρο – 8ωρο – 8ωρο» που διαχρονικά αποτέλεσε θεμέλιο των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σχολεία: Όλα έχουν να κάνουν με την συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών

Οι γονείς καλούνται να επικοινωνήσουν με τις διευθύνσεις των σχολείων τους άμεσα, καθώς η λειτουργία ή μη των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή ή μη των εκπαιδευτικών στην απεργία. Κατά τόπους, ειδικά σε περιοχές όπου οι ενώσεις των εκπαιδευτικών είναι δυναμικές, αναμένεται μαζική συμμετοχή.

Η ΟΙΕΛΕ με την σειρά της έχει καλέσει σε απεργία τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, την ώρα που καταγγέλλει πως το εργασιακό πλαίσιο βαίνει συνεχώς επιδεινούμενο. Η απεργία αφορά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών τα οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην γενική απεργία, εφόσον πάντα οι εκπαιδευτικοί συμμετάσχουν σε αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και πάλι συντονισμός, ενημέρωση και επικοινωνία γονέων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης σχετικά με την συμμετοχή ή όχι στην απεργία.

Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας, λέει η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ στο κάλεσμα που απηύθυνε, υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς».

Συμπληρώνει ότι «η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Η ΓΣΕΕ αναφέρει πως «οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» ανέφεραν χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας».

Κοινά τα συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

«Τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο» σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ.

Συμπληρώνει ότι «η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική».

Η ΑΔΕΔΥ αναφέρει τέλος πως «εναντιώνεται στους μισθούς πείνας και στις 13 ώρες δουλειά». Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΔΕΔΥ έχει εκφράσει τις αντιδράσεις της και για το Πειθαρχικό Δίκαιο που περιλαμβάνει Δρακόντεια μέτρα, πρόστιμα και απολύσεις.