ΠΝΟ: Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου – Οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στη Γενική Απεργία
Η ΠΝΟ καταγγέλλει ότι καταργείται το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση»
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.
Η ΠΝΟ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζόμενων στα πλοία
Εκείνη την ημέρα τα πλοία δεν θα εκτελέσουν κανένα δρομολόγιο.
Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι η απεργία έχει μετατραπεί σε γενική μετά και την απόφαση της ΑΔΕΔΥ.
ΠΝΟ: Καταργείται το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση»
Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών, αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες. Η ΠΝΟ τονίζει ότι αυτή η ρύθμιση καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση» και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».
