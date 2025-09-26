Ρολά ετοιμάζεται να κατεβάσει η χώρα την 1η Οκτωβρίου μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η απεργία έχει κηρυχθεί από τη ΓΣΕΕ και στηρίζεται επίσης από ΠΟΕΔΗΝ, ΠΝΟ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΣΑΤΑ και Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Απεργία έχει κηρυχθεί και στον δημόσιο τομέα από την ΑΔΕΔΥ.

Τα αιτήματα της απεργίας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τα αιτήματα είναι τα εξής:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Θέσπιση 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας καταγγέλλει ότι το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για την εργασία εντείνει την ανασφάλεια και την εξουθένωση των εργαζομένων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».

Η ανακοίνωση τη ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ, που συμμετέχει δυναμικά στην απεργία, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ «εμπαιγμό» προς τους δημοσίους υπαλλήλους.

Διεκδικεί: Αυξήσεις μισθών και επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου, Συλλογικές συμβάσεις και στο δημόσιο, Καθολική εφαρμογή του 35ώρου

Εκπαιδευτικοί – ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην απεργία, ζητώντας μισθολογική αξιοπρέπεια και μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη των χιλιάδων κενών στα σχολεία.

Παρότι δεν εξετάζεται σενάριο γενικού λουκέτου στα σχολεία, η λειτουργία τους θα επηρεαστεί από την απουσία εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΙΕΛΕ, εκπροσωπώντας τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

ΠΝΟ

Σε πλήρη ακινησία θα βρίσκονται τα πλοία την Τετάρτη, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η πρόβλεψη για 13ωρη εργασία υπονομεύει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των ναυτικών, καταργώντας στην πράξη το «8ωρο – 8ωρο – 8ωρο» που διαχρονικά αποτέλεσε θεμέλιο των εργασιακών δικαιωμάτων.

Νοσοκομεία

Με οριακή στελέχωση και συρρικνωμένες αποδοχές, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δηλώνουν πως δεν αντέχουν άλλο. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για δραματική υποστελέχωση και «μισθούς κατώτερους και από αυτούς του ανειδίκευτου εργάτη».

Διεκδικεί: Μαζικές προσλήψεις και αύξηση χρηματοδότησης, Ένταξη στα ΒΑΕ, Μονιμοποίηση συμβασιούχων, Αυξήσεις μισθών και κατάργηση εργολάβων.

ΣΑΤΑ

Ο ΣΑΤΑ, εκπροσωπώντας τους αυτοκινητιστές ταξί, ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Εμποροϋπάλληλοι

Με δυναμική γλώσσα, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να βγουν μαζικά στον δρόμο, κάνοντας λόγο για «πόλεμο που κήρυξαν κράτος, κυβέρνηση και εργοδοσία». Διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις με κατοχύρωση μισθών, ωραρίων και συνθηκών ασφάλειας.

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλεί όλα τα μέλη της σε συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Τα βασικά της αιτήματα: Απόσυρση του νομοσχεδίου, Αυξήσεις και επαναφορά 13ου & 14ου μισθού, Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού, Θέσπιση 35ώρου για όλους.

Τι θα γίνει με τα MMM

Σε εκκρεμότητα παραμένει η εικόνα για τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την ημέρα της απεργίας. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.