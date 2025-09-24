«Δυναμικά, ενωτικά και μαζικά» θα συμμετέχει στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας τις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Όπως αναφέρεται, ο κλάδος θα πάρει μέρος «στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025». Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού να δώσουν το αγωνιστικό «παρών» στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία και η ΓΣΕΕ, με αποτέλεσμα και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να απεργούν από κοινού.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Τα αιτήματα

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ανακοίνωσή της αναλύει το σκεπτικό της και ως προς το διεκδικητικό πλαίσιο επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 απεργούμε και διεκδικούμε:

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

• Κατάργηση του νέου αντεργατικού Πειθαρχικού «Δικαίου» στο Δημόσιο.

• Να αποσυρθεί τώρα το Νομοσχέδιο για την εφαρμογή του 13ωρου – 35ωρο, πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

»Λέμε ΟΧΙ στους μισθούς πείνας. Λέμε Όχι στις δεκατρείς (13) ώρες εργασίας.

»Λέμε ΟΧΙ στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου 2025 και στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, απαιτώντας συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης».