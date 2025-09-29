newspaper
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
ΣΥΡΙΖΑ: Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου
29 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:53

ΣΥΡΙΖΑ: Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που εισάγει τη 13ωρη εργασία είναι πλήττει βάναυσα τα εργατικά δικαιώματα.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και στις συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου, έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Καταγγέλλει την κυβέρνηση για την άρνησή της να καταβάλει 13ο και 14ο μισθό, αλλά και για το γεγονός ότι δεν διευκολύνει τη διαδικασία για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, με αιχμή του δόρατος το βαθιά αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο, μεταξύ άλλων, εισάγει το 13ωρο, έρχεται σε μια συνολικά κρίσιμη στιγμή για τα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία πλήττονται συστηματικά και βάναυσα εδώ και έξι χρόνια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

«Αλλεπάλληλα πλήγματα στο 8ωρο»

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στο 8ωρο, αρχικά με τα 10ωρα και τώρα με το 13ωρο, καθώς και με την πολυδιάσπαση της άδειας των εργαζομένων, προφασιζόμενη ότι η θέση τους στη σημερινή Ελλάδα είναι αρκούντως ισχυρή για να αρνηθούν τις εργοδοτικές πιέσεις όπου απαιτείται συναίνεσή τους.

»Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αρνείται επίμονα και με έωλα επιχειρήματα, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζόμενους του Δημοσίου, παρότι από τη σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκύπτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος, που έχει δημιουργηθεί από τα υπερφορολόγηση, επαρκεί και με το παραπάνω. Την ίδια ώρα, έχει διαμορφώσει έναν μηχανισμό – ντροπή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ οι Ευρωπαϊκές οδηγίες καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει τις θέσεις του για τον κόσμο της εργασίας. Αυτές είναι:

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας.

• 80% κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο.

• Επέκταση κατά δυο μήνες του επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισιτισμό.

• Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κλείνοντας η ανακοίνωση σημειώνει: «Για όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 11 το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στην Πλ. Κλαυθμώνος και σε όλη τη χώρα, προκειμένου να σταλθεί ισχυρό μήνυμα αντίθεσης του κόσμου της εργασίας στην ταξική πολιτική που υλοποιεί εις βάρος του η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στη Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά
in Confidential 29.09.25

Στο Σύνταγμα αποκαλύπτεται ότι η κοινωνία ασφυκτιά, στη Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η κλεψιά ξεκινάει από ψηλά

Η κοινωνία δίνει ραντεβού με το Οξυγόνο και ζητά Δικαιοσύνη κάθε Κυριακή στο Σύνταγμα, στη Κεντροαριστερά μεταξύ τους χάνοντας το ραντεβού με την ιστορία, στην κυβέρνηση κυρίως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
