Πανελλαδική απεργία για το 13ωρο: Αντιδρούν στον «εργασιακό Μεσαίωνα» οι εργαζόμενοι

Πανελλαδική πανεργατική απεργία σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Στην απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, και τις κινητοποιήσεις, αναμένεται να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός κλάδων, όπως οι εργαζόμενοι στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες και σε άλλες βασικές υπηρεσίες.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις: