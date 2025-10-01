Φάμελλος: Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της αυθαιρεσίας
«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος
Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στις δηλώσεις που πραγματοποίησε στο περιθώριο της απεργιακής συγκέντρωσης της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος.
«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», τόνισε αρχικώς ο κ. Φάμελλος.
Πρόσθεσε πως «οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει».
Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο».
Όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
Σημειώνεται ότι στην ίδια απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «πρέπει να πάψει να είναι πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες».
