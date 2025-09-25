Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος
«Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες της Κοκκινιάς, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Αντίστασης, που στάθηκαν όρθιοι απέναντι στη ναζιστική θηριωδία και εισέφεραν με τη ζωή τους στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία», τονίζει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δήλωσή του, χθες το βράδυ, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από την εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεσμένους του Μαρτυρικού Μπλόκου της Κοκκινιάς.
«Απέναντι στους ναζί, απέναντι στον φασισμό. Μας θυμίζουν ότι ο αγώνας για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία είναι διαρκής και χρειάζεται θυσίες. Έτσι η Κοκκινιά έγινε σύμβολο. Σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων», σημειώνει ο κ. Φάμελλος και καταλήγει:
«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται».
